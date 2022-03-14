أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام لشركة إرساء المصانع الكبرى للتعدين «أماك» انتهاء الاكتتاب العام في الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد يوم الجمعة الماضي 08/08/1443هـ، الموافق 11/03/2022، حيث بلغت نسبة التغطية 1064.1% وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 1.374.000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بأكثر من 4 مليارات ريال، بسعر بلغ (63) ريالا للسهم.

وأشارت الراجحي المالية إلى أنه بناءً على ما هو مذكور في نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص (5.940.000) سهم للمكتتبين الأفراد، تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، حيث سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة من (19.800.000) سهم إلى (13.860.000) سهم، تمثل 70% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأفادت بأنه سوف يتم تخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، وسوف يتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية.

كما أفادت الراجحي المالية بأن رد مبالغ الاكتتاب الفائضة للمستثمرين سيكون في موعد أقصاه 14/08/1443هـ الموافق 17/03/2022. ولمزيد من المعلومات والاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة المصانع الكبرى للتعدين «أماك» (www.amak.com.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الراجحي المالية ( https://www.alrajhi-capital.com/ar/ ).