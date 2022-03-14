كشفت التسعيرة المحدثة لنشاط الأجرة العامة داخل المدن التي أقرتها الهيئة العامة للنقل أخيراً، تحديد حد أدنى لاستخدام نشاط سيارة الأجرة العامة (سعة 4 ركاب) بـ 10 ريالات لأي مشوار، ووفقاً للتسعيرة المستحدثة، سيتم احتساب المسافة لكل كيلو متر بـ 2.1 ريال بدلاً من 1.8 ريال بزيادة قدرها 16.675، فيما تم رفع تكلفة بداية خدمة التاكسي بنسبة 16.36% لتصبح تكلفة «المبلغ الافتتاحي» 6.4 ريال بدلاً من 5.5 ريال، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كيلو متراً في الساعة فسترتفع التكلفة بنسبة 12.5% لتصبح تكلفة الانتظار 0.9 ريال بدلاً من 0.8 ريال.وفيما يختص بتعرفة الفترة الليلية من الأحد إلى الخميس من الساعة 12 - 6 صباحاً، وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي (الجمعة والسبت) من 2 - 6 صباحاً فإن تكلفة افتتاح الخدمة ستبقى 10 ريالات، فيما ارتفعت تكلفة المسافة لكل كيلو متر إلى 2.1 ريال بدلاً من 1.8 ريال، مع ارتفاع تكلفة الانتظار لكل دقيقة إلى 0.9 ريال بدلاً من الرسوم السابقة 0.8 ريال.أما سيارات الأجرة العامة التي تحتوي على (5 ركاب فأعلى)، رفعت الهيئة تكلفة «افتتاح» العداد بنسبة 21.67% لتصبح التكلفة الجديدة 7.3 ريال بدلاً من 6 ريالات، أما تكلفة المسافة لكل كيلو متر صعدت بنسبة 20% لتصبح 2.4 ريال بدلاً من ريالين، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة زادت بنسبة 22.22% لتصبح 1.1 ريال بدلاً من 0.9 ريال.