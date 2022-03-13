أوقفت وزارة التجارة نحو 4 آلاف حساب في منصة «معروف»؛ لمخالفتها أنظمة الوزارة، ومنها مخالفات عدم الاستبدال والاسترجاع.جاء ذلك في رد لوزارة التجارة، بعدما رصدت «عكاظ» حسابات لتاجرات على «الإنستغرام» تمتنع عن تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، ما عدا السلع المتعلقة بالصحة العامة، والملابس الداخلية والمكياج والعطور.وأوضحت وزارة التجارة لـ«عكاظ» أن استرجاع واستبدال السلع حق للمستهلك. وبينت أنه في حال كانت السلعة معيبة فيحق للمستهلك إرجاعها وأخذ ثمنها أو استبدالها، كما ألزمت الوزارة كل متجر بأن يكون له سياسة استرجاع واستبدال خاصة به.ونوهت الوزارة إلى إغلاق 40 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي لتحايلها على المستهلكين، وذلك خلال العام الماضي 2021.ونصحت الوزارة المستهلكين بالاحتفاظ بفاتورة الشراء لحفظ حقوقهم في عملية الاستبدال والاسترجاع.من جهتها تواصلت «عكاظ» مع عدد من الحسابات لتاجرات على منصات السوشيال ميديا، متخصصات في تصميم وبيع العبايات، اللاتي أكدن رفضهن للاسترجاع والاستبدال بشكل تام إذا لم يوجد فيها عيوب مصنعية.