مع تنامي مستويات الاستثمار في السوق السعودية، والاهتمام بدعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من أجل تحقيق رؤية 2030 وبرامجها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد المحلي، أعلنت اليوم شركة «بوسطة» الرائدة في الخدمات اللوجستية افتتاح مكتبها بمدينة الرياض، وانطلاق أعمالها بشكل رسمي لتقديم خدماتها المتميزة لعملائها بسوق المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا بالتوازي مع نجاح الشركة في الحصول على تمويل جديد وإغلاق جولة استثمارية (Pre-Series B) من عدة جهات استثمارية عربية ودولية بقيادة خوارزمي فينتشرز وبمشاركة مجموعة حسن علام، إضافة إلى بعض المستثمرين الحاليين.

جاء هذا التوسع نتيجة للخطة الطموحة التي بدأتها شركة «بوسطة» للتوسع والانتشار وتقديم خدماتها المتميزة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد نجاحها الكبير في جمهورية مصر العربية، وخطتها الاستراتيجية للتوسع في منطقة الخليج.

وعلق المهندس «محمد عزت»، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوسطة» على هذه الخطوة قائلا: «سعداء بإطلاق أعمال شركة بوسطة في الرياض ونعتقد أن هذه الخطوة ستمكننا من توسيع أنشطتنا بشكل كبير في هذا السوق الهام. الافتتاح الجديد لمكتبنا في المملكة يعتبر جزءًا من خطة «بوسطة» التوسعية في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، وسيكون هناك إطلاق آخر في إحدى دول المنطقة بحلول نهاية هذا العام».

يُعد التوسع في المملكة العربية السعودية هو الأول في المنطقة العربية لبوسطة بعد إطلاق أعمالها في مصر عام 2017 ونجاحها في توصيل أكثر من 10 ملايين شحنة خلال الأعوام الخمسة السابقة.

من جانبه قال «عمر يغمور» المدير التنفيذي للنمو والتطوير بشركة «بوسطة»: «إن الاستثمار في السوق السعودي يمثل الخطوة الأولى في خطة بوسطة التوسعية لتصبح لاعبًا عالميًا في مجال الخدمات اللوجيستية. إن هدفنا هو توسيع نطاق أعمال شركتنا لتصبح من أفضل اللاعبين في المنطقة العربية، أفريقيا، والشرق الأوسط».

من ناحية أخرى، أعلنت «بوسطة» اختيار المهندس «عماد فارس» مديرا عاما لفرع السعودية، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة الاتصالات ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في في منطقة الخليج، وشغل خلال تلك الفترة منصب المدير العام لشركة فيتشر (FETCHR) في المملكة العربية السعودية لمدة 4 سنوات. انضم عماد إلى شركة «بوسطة» مؤخرًا كمدير للإدارة لقيادة عمليات النمو في السعودية، ووضع استراتيجية العمل والتوسع خلال الفترة القادمة.

«قربنا من عدة شركات في مجال التجارة الإلكترونية يرينا التحديات والإمكانات في قطاع التسليم والخدمات اللوجستية التي يمكن لبوسطة وتقنياتها معالجتها. كون السعودية منطقة محورية ذات اقتصاد كبير ونشاط مرتفع في التجارة الإلكترونية، فإن جاذبية سوق الخدمات اللوجستية فيها ينال اهتمام الشركات الناشئة بالإضافة إلى المستثمرين. بعد النجاح الهائل الذي حققته بوسطة منذ بداية عملها في مصر، نتطلع أن نشهد وندعم نموها المتسارع مع إطلاق خدماتها في المملكة». وعلق عبد العزيز التركي، الشريك الإداري في خوارزمي فيتشر: أظهرت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وصول إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) منذ بداية جائحة كورونا، موضحة أن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنة ببداية الجائحة.