أعلنت «مجموعة ليدر» في الرياض، عن إطلاقها حزمة من الحلول التقنية لعملائها في المملكة العربية السعودية، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية.

وفي الوقت الذي يتجه فيه اقتصاد الأعمال العالمي نحو عصر رقمي، تعمل مجموعة ليدر على تسخير قوة التقنيات الحديثة في سبيل إحداث تحول رقمي ثوري للشركات وتمكينها، لدعم النمو والتطور المستدام.

وتقوم مجموعة ليدر بتنفيذ استراتيجيات بحثية مبتكرة ومتخصصة للمساعدة في تحديث الأعمال والتحول الرقمي للمنظمات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليدر المهندس عبد المجيد السليم: «نركز على تقديم الخدمات الاستشارية التنفيذية والتي تعني القيام بتطوير الاستراتيجية الرقمية من خلال صياغة الاستراتيجية وضمان نجاح تنفيذها بحيث تكون تكلفة المشروع معتمدة على مدى إنجاز ذلك التحول للشركات والمؤسسات،هذا النوع من الاستشارات جديد في منطة الشرق الاوسط وحسب معلوماتي نحن الشركة السعودية الوحيدة التي تقدم مثل هذا الموع من الاستشارات».

وأضاف: «ضمان نجاح الاستراتيجية الرقمية يتطلب تطبيق أفضل وأحدث منهجيات البحث والنهج الموجه نحو تحقيق النتائج وهو الذي بدوره يساعد المنظمات على النمو والازدهار بشكل أكثر استدامة ويقلل جانب المخاطرة في مشاريع التحول الرقمي لأن العميل سيدفع التكاليف بعد الانتهاء تماماً من عملية التحول الرقمي».

وتفخر شركة ليدر بخدمة القطاع الحكومي والخاص على مستوى منطقة الخليج، وبشركاتها على مستوى العالم لتوفير أفضل استراتيجيات الأعمال التي تمت صياغتها بعناية.

وتتمثل رؤية المجموعة في تزويد العملاء بأعلى جودة من حلول عمليات الأعمال. كما يتم تدريب فريق الخبراء والمحترفين لديها على فهم وإدراك مطالب العملاء والعمل معهم جنباً إلى جنب بشكل وثيق لتقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأعمال المختلفة.

وبينما يؤكد النموذج الجديد لنمو الأعمال التجارية العالمية على تحقيق المزيد من التنمية المستدامة من خلال دفع عجلة الابتكار. تعمل مجموعة ليدر للاستثمار - الرائدة في مجال المنصات التكنولوجية والاستشارات- على تحديث عمليات الأعمال من خلال التحول الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وغيرها الكثير.

توفر مجموعة ليدر جميع المقومات اللازمة لتمكين الشركات والمؤسسات من إعداد وبناء القوى العاملة التي سيكون لها دوراً كبيراً في ازدهار الاقتصاد من أجل هذا الجيل والجيل القادم من خلال تكييف الاستراتيجيات والتقنيات التحويلية لتحقيق نتائج كبيرة مع الحد من تأثير البيئة المحيطة.

وتتميز مجموعة ليدر بخدماتها المتنوعة التي تقدمها لقطاع واسع من الأعمال ومنها الاستشارات الإدارية وهيكلة المؤسسات وتكامل برامج الطرف الثالث وتصميم بيئة الأعمال ووسائل الإعلام والاتصالات وخدمات البحث والتطوير الهندسية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

تتولى خدمات الاستشارات الإدارية في مجموعة ليدر معالجة مشاكل العملاء الحرجة والمعقدة في مجال الأعمال والإدارة التنظيمية. وتقوم أسس الخدمات الاستشارية على الممارسات التي تضيف قيمة للأعمال وتزيد من نموها وتحسن أدائها. كما تساعد خدمة هيكلة المؤسسات في زيادة تركيز الشركات على تطوير التقنيات لخلق بيئة عمل أكثر سلاسة.

خدمات التكامل مع أنظمة الطرف الثالث التي توفرها مجموعة ليدر تحقق تكاملا سهلاً لبرامج الجهات الخارجية لتحسين الأداء الوظيفي العام. وتساعد على التعاون مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية بسهولة لتسريع عملية تطوير وطرح الأنظمة في الأسواق.

بينما تركز خدمات تصميم بيئة العمل على التعامل مع تصميم وترتيب محطة الأعمال والأدوات والمعدات والتفاعل القائم بين الموظف والمهام الخاصة به.

وبعد أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات (IT) مجالاً يشهد تقدم هائل وسريع، وجزء أساسي لا يتجزء من من بنية الشركات والصناعات، صار من الضروري على الشركات الاستعانة بأفضل شركات الدعم التقني لضمان استمرارية الأعمال. وهنا يحين دور مجموعة ليدر بتقنياتها المبتكرة وخبراتها في بناء وتنفيذ وإدارة وتحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات للمنظمات وضمان مواكبتهم لأحدث الاتجاهات والممارسات.

وإلى جانب خدماتها الواسعة، تمتلك الشركة مجموعة من الحلول والأنظمة التي تناسب مختلف قطاعات الأعمال مثل AutoMax و AutoMax IoT و Axionic وFOX HR وFOX ERP. وعلى مدى العقود الماضية، تعاون نظام AutoMax مع العديد من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لتطوير حلول برامج مخصصة وأدوات الحوسبة السحابية.

جميع ما سبق من إنجازات وخدمات ومنتجات تقدمها مجموعة ليدر، يثبت قدرة المجموعة دون أدنى شك، على تحقيق تحول رقمي ناجح في جميع القطاعات الصناعية على مستوى العالم و مستمرين في سعينا نحو التقدم بلا حدود.