تشارك شركة التوكيلات الفاخرة، الوكيل المعتمد لسيارات إنفينيتي في المملكة، في كرنفال السيارات السعودي الدولي «أوتوفيل»، من خلال عرضها لمجموعة من أحدث طرازاتها ضمن فعاليات الحدث التفاعلي الأكبر لرياضة المحركات في المنطقة.

وتقدم الشركة من خلال جناحها الأنيق فرصة لعشاق العلامة الرائدة لمشاهدة المنتجات الأحدث من علامة إنفينيتي اليابانية الفاخرة.

وشهدت منصّة إنفينيتي في المعرض تألّق طرازي QX55 الجديد كليًا من فئة السيارات كروس أوفر الكوبيه الفاخرة والسيارة QX60 متوسطة الحجم الجميلة والأنيقة من الداخل والخارج والتي يتمّ الكشف عنهما لأول مرة في مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة يقول البيرت فنتر المدير العام للشركة: «تواصل إنفينيتي تقديم أحدث طرازاتها التي تمثل نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا صناعة السيارات ونحن سعداء للغاية بالمشاركة في معرض أوتوفيل، واستعراض باقتنا من أحدث طرازاتنا أمام عملائنا الأوفياء في مدينة الرياض عبر طرازين متميزين جديدين، حيث تأتي 55QX بالأسلوب الجريء والديناميكيات الملهمة وفي المقابل QX60 التي تجمع بين التوجه الرياضي القوي والتناغم والبساطة».

وأضاف فنتر: «ستواصل شركة التوكيلات الفاخرة تنفيذ خططتها الطموحة من خلال توفير أفضل مستوى من الخدمات التي تلبي تطلعات واحتياجات عملائها في المملكة، كما أن طرح هذه الطرازات الجديدة ستضيف المزيد من التنوع في مجموعة السيارات الحالية لإجتذاب المزيد من فئات العملاء أكثر من أي وقت مضى وتعكس قيم الفخامة والامتياز لسيارات إنفينيتي».

وأشار إلى أن طراز 55QX سيكون متاحاً في أسواق المملكة من خلال معارض الشركة اعتبارا من شهر فبراير2022.

وتأتي إنفينيتي QX55 بمحرك VC-Turbo المبتكر مع خاصية الدفع الذكي بجميع العجلات والذي يستجيب تلقائياً لظروف الطرق، مما يعزز تجربة القيادة لينتج أداء مذهلاً بقوة 268 حصانا مع كفاءة اقتصادية عالية. كما تتميز بجمال التصميم الخارجي العصري وبمقصورة داخلية فخمة، بالإضافة لمجموعة من التقنيات التي توفر المتعة والمعلومات وأيضا ميزات السلامة والراحة.

يذكر أن شركة التوكيلات الفاخرة تقدم باقة خاصة إلى عملائها، وهي باقة «راحة البال» التي تؤكد على ثقة الوكيل التامة بالعلامة التجارية في كل ما يتعلق باقتناء أو امتلاك سيارات إنفينيتي، التي تشمل خدمات مميزة لما بعد البيع، وهي ضمان ممتد غير محدود الكيلومترات لمدة خمس سنوات وعقد صيانة دورية لمدة خمس سنوات أو مائة ألف كيلومتر (أيهما أسبق) وخدمة المساعدة على الطريق أيضا لمدة خمس سنوات.

ولمزيد من المعلومات عن سيارة QX55، بالإمكان التواصل مع الهاتف المجاني للتوكيلات الفاخرة 8002442020 أو بزيارة الموقع https://www.infiniti-umapremium.com/cars/all-models/infiniti-qx55.html