وقّعت «سابك» اتفاقية ومذكرة تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (الثلاثاء) الماضي في المركز بمدينة الرياض، وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون المشترك في الأعمال الإغاثية والإنسانية.وحضر التوقيع مساعد المشرف العام للشؤون الإدارية والمالية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور صلاح المزروع، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات في «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، وعدد من القيادات في المركز والشركة.ويؤكد التعاون حرص «سابك» الدائم على تعزيز الصحة بوصفها ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، وتحقيق التزامها بدعم المبادرات الاستباقية ذات الصلة بتنمية العمل الإغاثي والخيري والإنساني، إضافة إلى مساندة جهود الأفراد والمجتمعات والمؤسسات في مواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد والحد من تأثيرها. وتتضمن الاتفاقية تعاون «سابك» بتأمين ونقل الأكسجين السائل من السعودية إلى كافة الدول التي تشملها خطة مركز الملك سلمان لتلبية الاحتياجات اللازمة في القطاع الصحي خلال الأزمة الحالية. وأوضح المهندس عبدالرحمن الفقيه أن الرعاية الصحية إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية العالمية للمسؤولية الاجتماعية لـ«سابك»، مبيناً أن الشركة تمتلك سجلاً حافلاً بالجهود في قطاع الرعاية الصحية من خلال فرق عمل متخصصة، مشيراً إلى إنشاء قطاع البتروكيماويات في «سابك» وحدة جديدة متخصصة في حلول «العناية الشخصية والرعاية الصحية» العام الماضي لخدمة الصناعة الطبية بأفضل السبل بعد الجائحة، مؤكداً أن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يساهم في تجسيد شعار الشركة «كيمياء وتواصل».يذكر أن مواد «سابك» كانت جزءاً من مساهماتها العاجلة لعدد من دول العالم، التي استمرت منذ بدء الجائحة، سواء كان ذلك في تأمين الأكسجين أو في تصنيع منتجات الرعاية الصحية والعناية الشخصية والتعقيم، التي تعد جزءاً من تعزيز الوقاية والصحة العامة لحماية الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية وبقية أفراد المجتمع.