واصلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة (يلو) حضورها المميز في رعاية ودعم أبرز الفعاليات التي تشهدها المملكة حالياً، حيث أعلن المهرجان السعودي الدولي للسيارات المقام حالياً في ميدان ديراب في الرياض بأن (يلو) هي الناقل الرسمي للمهرجان الذي يشهد حضوراً واهتماماً كبيراً من جانب عشّاق صناعة السيارات محلياً وعالمياً، واشتملت رعاية (يلو) للمهرجان على فعاليات متنوعة في الجناح الخاص بالشركة استمتع بها الحضور، كما تعرفوا أكثر على الخدمات المميزة التي تقدمها (يلو) لعملائها، وأسطولها المتنوع من المركبات التي تلبي كافة الرغبات والاحتياجات.واطلع زوار المعرض على المبادرات والمساهمات المجتمعية المتعددة التي تقوم بها (يلو) في مختلف المجالات التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع وذلك عبر شاشات العرض في الجناح، حيث تم تقديم لمحات عن رعاية الشركة لـ«دوري يلو»، ورعاية عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية خارجية، وتم استثمار الإقبال المميز على جناح الشركة للتعريف ونشر رسائل عدد من الحملات التوعوية التي أطلقتها الشركة وتركّز عليها في رسالتها المجتمعية؛ ومنها حملة «طرق آمنة» للتوعية بالسلامة المرورية، وحملة «حياتك لا تدخنها» للتعريف بأضرار آفة التدخين، ومبادرة «اقرأ مع يلو» لتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي في المجتمع.وعن مشاركة الشركة في المهرجان السعودي الدولي للسيارات تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة (يلو) ناصر القحطاني قائلاً: «نحرص في (يلو) على أن نكون جزءاً من الفعاليات والأنشطة المميزة التي أصبحت تقام في بلادنا كاستجابة للحراك الضخم الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية، ولا شك بأن المهرجان السعودي الدولي للسيارات يختلف كثيراً بالنسبة لنا عن مشاركتنا الأخرى لأننا جزء من قطاع السيارات لتخصصنا في صناعة النقل، ولكن على الرغم من ذلك يجد كافة من زار جناح (يلو) التنوع في ما يتم تقديمه للزوار من فعاليات وأنشطة داخل الجناح تغطي العديد من الجوانب التوعوية والثقافية والترفيهية أيضاً، ومن الأمور التي أسعدتنا كلمات الإشادة والإعجاب من جانب الزوار بعد تعرفهم على الخدمات التي تقدمها (يلو) خصوصاً المتعلقة بتجربة العميل مع خدمات الحجز وتنفيذ الحجز الإلكتروني، والعديد من الخيارات الأخرى التي تجعل (يلو) في مقدمة مزوّدي خدمة تأجير السيارات في المملكة من حيث تطوّر الخدمات الإلكترونية وخلق تجربة غنية أمام عملائها».