سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في السعودية، ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل ارتفاعه للشهر السابع على التوالي.وأظهرت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 124.2 نقطة خلال شهر نوفمبر 2021؛ وفقاً لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ112.6 نقطة خلال شهر نوفمبر 2020.وبينت الهيئة أن معدل النمو السنوي يعد ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقريباً، كمؤشر على التحسن في اتجاهات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في القطاعات الفرعية الثلاثة؛ وهي التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية والكهرباء والغاز.ويختص مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بقياس التغير النسبي، ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.ويعود ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى ارتفاع الإنتاج في «نشاط التعدين واستغلال المحاجر» بنسبة 10.4%، كما ارتفع إنتاج نشاط «الصناعات التحويلية» بنسبة 9.7%، ونشاط «إمدادات الكهرباء» بنسبة 11.9%.