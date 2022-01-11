كشف تقرير إخباري حديث تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بالميزان التجاري مع الصين بلغ 19.7 مليار دولار في العام 2020، كما احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون الخليجي، إذ استحوذت الصادرات السلعية الخليجية إلى الصين على نحو 83.1 مليار دولار في العام 2020، كما بلغ إجمالي الواردات السلعية من الصين لدول مجلس التعاون الخليجي 80.4 مليار دولار في العام نفسه.يذكر أن الصين ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا بعدما أدرجت العلاقة تحت عنوان الشراكة الإستراتيجية.