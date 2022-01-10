«بترولات» تتوسع بمزيد من الفروع لتجتاح المملكة

في إطار سعي «بترولات» لتطوير أنشطتها بمجال الخدمات البترولية وتعزيز تواجدها بسوق الطاقة السعودي وإيصال خدماتها لجميع المناطق التي تحتاجها لتسهيل التعامل للعملاء، قامت «بترولات» بتوسيع شبكة فروعها بشكل كبير لتخدم قاعدة أكبر من العملاء.

وكانت «بترولات» قد أطلقت أولى فروعها في عام 2015 بمنطقة القدية، وهو أهم فروع المؤسسة، إضافة إلى فرع الواحة بمدينة الرياض بموقع استراتيجي، وفرع أبها السودة، وغيرها من الفروع التي وفّرت لعملاء «بترولات» احتياجاتهم من المنتجات والخدمات البترولية، بسرعة وكفاءة وجودة.

وعلّق المدير العام لـ«بترولات» منصور بن عبد الله المعارك، قائلاً: «تتواصل جهود «بترولات» للارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، مع تطوير أساليب التعامل، وذلك من خلال فروع المؤسسة المنتشرة بمختلف أنحاء المملكة، مع المتابعة المباشرة ومراقبة مستوى الأداء في تقديم الخدمة».

وصُممت فروع «بترولات» وفق المعايير والمحددات العالمية لمحطات الوقود من الناحيتين المعمارية والفنية، وهي نتاج خبرات مختصة في تصاميم محطات الوقود التي تراعي احتياجات العملاء إضافة إلى الشكل الجمالي، إلى جانب أن نقاط الخدمة داخل المحطة موزعة بشكل يسهل عملية التواصل مع العميل، في أجواء من الراحة والأمان.

ومن أجل تقديم خدمة راقية للعملاء والتواصل معهم بمرونة، فإن فرق العمل المتخصصة من مديري وموظفي فروع «بترولات» من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية على أتم الاستعداد لخدمة العملاء وتلبية متطلباتهم من منتجات وخدمات المحطة المتنوعة.

يذكر أن «بترولات» تأسست في عام 2015 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لتجتاح السوق السعودي بعد دراسات مكثفة لسوق المحروقات واحتياجات المسافرين وزوار محطات الوقود بالمملكة. وافتتحت أولى محطاتها عام 2016 على طريق مكة من الجهة الغربية لمدينة الرياض. وتلتزم «بترولات» بأعلى معايير الجودة والسلامة وأفضل وسائل التقنية والخدمات الحديثة والسريعة، وتتطلع إلى بناء محطات ذكية متقدمة وبهويتها المميزة، ومن خلال مجموعة واسعة من المنتجات النفطية والخدمات بأساليب حديثة ومتطورة. تقدم «بترولات» مجموعة من الخدمات والمنتجات البترولية، كخدمات وقود السيارات، وتغيير الزيوت والإطارات، وغسيل السيارات، وصيانة السيارات، إضافة إلى خدمات الانتظار المتميزة، والصراف الآلي، ومنتجات الدفع الذكي.