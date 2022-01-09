أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للغرفة التجارية بمنطقة تبوك، بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على تولي مجلس الإدارة المؤقت تصريف مهام الغرفة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، ابتداءً من صدور القرار لحين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس إدارة للغرفة للدورة الجديدة القادمة.

وعيّن وزير التجارة ستة أعضاء بمجلس الإدارة المؤقت وهم: علي بن محمد القحطاني، وعماد بن سداد الفاخري، وفهد بن صالح الرداحي، وفؤاد بن محمد الغريض، ومبارك بن سعد الحربي، ومساعد بن عبدالمحسن البازعي، ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة المؤقت أول اجتماع له لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني.

يذكر أن وزير التجارة أقر الأسبوع الماضي، حل مجلس إدارة غرفة تبوك إثر ثبوت تجاوز مجلس إدارة الغرفة حدود صلاحياته، وتعطيل أداء عمل الغرفة وعجزها عن أداء مهامها نتيجة خلافات أعضاء المجلس.