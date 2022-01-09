تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة العالم الجديد المحدودة وشركة المشراق بحضور ممثلي الشركتين الرئيس التنفيذي لشركة العالم الجديد المحدودة المهندس محمد حجي، والرئيس التنفيذي لشركة المشراق الدكتور موسى العمري.



وعن الاتفاقية، قال المهندس محمد حجي إنها تهدف الى تمكين عملاء الشركة الراغبين في دخول سوق المطاعم والمشروبات وليس لديهم خبرات تشغيلية، بالاستفادة من الخبرات التشغيلية لشركة مشراق، فيما قال الدكتور موسى العامري إن الهدف الثاني من هذه الاتفاقية هو تفعيل الدراسات الاستشارية لتمكين الراغب في الحصول على الامتياز التجاري من شركة مشراق على عمل دراسات وأبحاث السوق، وذلك بالاستفادة من خبرات شركة العالم الجديد المحدودة.

كما نوه كلا الرئيسين بأهمية الشراكات الإستراتيجية بين الشركات لتحقق المصالح المشتركة وتحقق تطلعات العملاء.



