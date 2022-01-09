أبلغ البنك المركزي السعودي (ساما) شركات التأمين باعتماد وزارة التجارة عقود التأسيس وتعديلاتها مع إيضاح مسؤولية الشركاء بما يتم تقديمه وإلزامهم به، مؤكداً أن وزارة التجارة ستحمل الشركاء ما تحتويه العقود، وفقاً لما ورد في نظام الشركات.وقال في تعميم بعنوان «اعتماد عقود تأسيس الشركات العاملة في قطاع التأمين وتعديلاتها»: «إن البنك المركزي «ساما» تلقى برقية من وزارة التجارة بشأن اعتماد عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى تسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وأي تعديلات تطرأ عليها بما يتسق مع أحكام نظام الشركات».وأكد البنك المركزي، أن قرار وزارة التجارة لا يخل بالتزامات الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفق التنظيمات والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.