واصلت العملات الرقمية موجة الخسائر التي بدأتها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، لترتفع خسائر السوق إلى أكثر من 271 مليار دولار بأول أسبوع من العام الجديد. وتأتي هذه الخسائر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميله نحو سياسة أكثر تشددا وتوقعات برفع أسعار الفائدة على نحو أقرب، مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر، إضافة إلى وجود الاضطرابات السياسية في كازاخستان التي تعدن نحو 18% من عملة «بيتكوين».وهوت العملات المشفرة بشكل كبير مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، واتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وكانت عملة «بيتكوين» قد سجلت ذروة قياسية عند مستوى 69 ألف دولار خلال تداولات نوفمبر الماضي.وعلى صعيد التداولات وخلال تداولات أول أسبوع من العام 2022، تراجع رأس المال السوقي للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 12% لتخسر نحو 271.8 مليار دولار من قيمتها بعدما هوت من مستوى 2236.6 دولار في تعاملات بداية العام إلى مستوى 1964.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.وتراجعت العملة الأكثر شعبية «بيتكوين» بنسبة 10% لتفقد نحو 4582 دولارا، بعدما نزل سعرها من 46.147 دولار في بداية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 41.565 دولار في تعاملاتها حتى أمس (السبت)، ونزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 10% مسجلة خسائر بقيمة 87.5 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 874.4 مليار دولار إلى نحو 786.9 مليار دولار في تعاملات اليوم.