أطلقت مجموعة «السنبلة» الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، مبادرة إطعام جديدة، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأولى وجمعية دار الإخاء وجمعية حفظ النعمة في جدة، بتقديم 3 ملايين قطعة من السمبوسك الدائرية. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً لا يتجزأ من برامج المسؤولية الاجتماعية لمجموعة السنبلة انطلاقاً من دورها الرائد في تقديم الدعم الاجتماعي ولإضفاء المزيد من البهجة والسرور على هذه الفئات الغالية على قلوب الجميع.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «السنبلة» الأستاذ سامر إبراهيم كردي في تصريح بهذه المناسبة: «إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار سلسلة المبادرات العديدة والمتنوعة التي تطلقها المجموعة باستمرار لخدمة المجتمع السعودي، ومشاركتها الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تعود بالنفع والفائدة على جميع فئات المجتمع في المملكة، باعتبارنا جزءاً لا يتجزأ منه، ولإيماننا بهذا الدور الاجتماعي المهم والمساهمة في خدمته». وأكد الأستاذ كردي، أهمية هذه المبادرة التي سيقوم من خلالها موظفو «السنبلة» بتعزيز روح التعاون والتكافل والتراحم بين جميع أفراد المجتمع، ورسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال.

ومن جانبها، عبرت الرئيس التنفيذي للجمعية الأولى الأستاذة دانيا المعينا عن بالغ شكرها وتقديرها لمجموعة «السنبلة» لتقديمها هذه المبادرة، مشيدة بجهود «السنبلة» في تقديم العديد من المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع، لاسيما مبادرات الإطعام.

يذكر أن مجموعة «السنبلة» للصناعات الغذائية، تُعتبر واحدة من أكبر شركات تصنيع المواد الغذائية في المملكة والشرق الأوسط، التي تسهم في دعم الاقتصاد السعودي، والرائدة في توفير منتجات غذائية صحية عالية الجودة للمستهلكين ومجتمع الأعمال، تتنوع بين الأغذية المجمدة، اللحوم، الخضراوات، والأجبان الفاخرة، والعسل الطبيعي وغيرها. ونجحت المجموعة منذ تأسيسها 1980 في المضي قدماً نحو التطور المستمر بخطوات ثابتة ورؤية واضحة وخطط طموحة حتى أصبحت عنواناً بارزاً واسماً لامعاً في 45 دولة حول العالم لتلبية حاجات المستهلكين باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتطورة.