شددت وزارة التجارة على أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصل أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقا لثلاثة شروط.

وكشفت أن الشروط هي: أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من السيارة أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، أن يستنفد الوكيل (4) محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح (25) يوماً ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار.

وأوضحت «التجارة» أن الشرط الثالث هو: إذا اختار المستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات المركبة الأصل فعليه مقابل مبلغ عادل بسبب استعمال المركبة أو يحدد هذا المبلغ بينه وبين الوكيل، على أن يراعى في تحديد المبلغ مدة الاستعمال وطبيعته.