أنهت شركة إتقان العقارية المزاد العلني لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض الذي انطلق عصر أمس (الأربعاء)، وتم بيع كامل المخطط الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ(1.000.000) متر مربع والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع والذي يضم 107 قطع من أراضي المستودعات والتجارية، بمبلغ إجمالي قارب الـ400 مليون ريال شامل الضريبة والسعي.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد المزايدين الذين وفقوا للشراء في المخطط النموذجي بموقعه الإستراتيجي المتمركز بحي طيبة، الذي يعد من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات والذي تحيط به شبكة طرق بجنوب العاصمة.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية بما حظي به المزاد اليوم من تنظيم وتنافس وتطبيق للتقنيات الحديثة وللبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية للوقاية من فايروس كورونا.

ولفت «الرشيد» إلى أن مزاد مخطط مستودعات طيبة النموذجي حظي بإقبال كبير وتنافس بين المستثمرين نظراً إلى كونه فرصة استثمارية بالعاصمة الرياض مركز القرار السياسي والاقتصادي بالمملكة.

وأضاف «الرشيد» أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري الذي يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد، والتي جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين بالعالم والفرصة الكبيرة بدخول العديد من الشركات الأجنبية ونقل مقارها إلى المملكة ساهم في الإقبال على شراء أراضي المخطط النموذجي.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية في ختام تصريحه شكره وتقديره لكافة المطورين والمستثمرين والمواطنين الذين شاركوا بالمزاد العلني للمخطط، كما دعا الجميع في حال وجود أي استفسارات عن المزادات القادمة إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)،(0530311111)، أو الجوال (0508639999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.