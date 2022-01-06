مدينة الرياض في قلب المملكة العربية السعودية كانت على الموعد مع أبرز رياضيي قفز الحواجز، الذين وصلوا من مختلف بقاع الأرض للمشاركة بأهم البطولات المنتظرة وأكثرها تقديرا على رزنامة الفروسية. وبهذه المناسبة، كرست دار لونجين للساعات السويسرية، بصفتها الشريك والضابط الرسمي للوقت، مرة أخرى، صفة النخبة للحدث على الساحة العالمية من خلال دعمها لأفضل المواهب في جولات القفز.

ثروة من الخبرات الطويلة ولحظات من التشويق والإثارة أضافها نخبة من الفرسان إلى الأسبوعين الأول والثاني من «جولات الرياض» واللذين امتدا بين 17 إلى 20 نوفمبر و24 إلى 27 نوفمبر، بالإضافة إلى مستوى الأداء الاستثنائي بما فيه من رقي ودقة.

وشكلت مرحلتا CSI4 و CSI5 اللتان نظمتا على التوالي بين 8 إلى 11 و 15 إلى 18 ديسمبر، دون أدنى شك النقطة المحورية لـ«جولات الرياض» و«قفز السعودية». وأعادت لونجين بصفتها الشريك الرئيسي في كأس العالم لقفز الحواجز الدولية، التأكيد على معايير التميز الصارمة من خلال أداء أكثر الرياضيين تفوقا، وحظيت بفخر توقيت النصر الباهر الذي حققه مانون هيس.

نصر جديد تكلل في 17 ديسمبر، حيث أسر فيليب وايشوبت قلوب الجماهير المتحمسة بثباته ودقته واستحق الفوز بقفز الحواجز الدولية ضمن مرحلة CSI5 من «قفز السعودية». وعززت لونجين بصفتها الشريك الرئيسي للحدث أيضاً، صفة الأناقة لبطولات القفز بفضل خبرتها التاريخية في ضبط الوقت وسعيها الدائم لتعزيز أصر التعاون مع مجتمع الفروسية.

وفي هذه الأجواء الآسرة، كشفت لونجين عن الساعة الرسمية للحدث والمخصصة للسيدات. الساعة تخلب الألباب بتصميمها المبهر لطور جديد من مراحل القمر، ضمن كنوز مجموعة «لونجين ماستر» (Longines Master). ويعكس تصميمها الجديد الأناقة والتميز والشخصية والنقاء، في تحفة تجمع بين الأنوثة والتفوق التقني، وتؤكد من خلال الابتكار والدقة في التصميم على تفوق العلامة التجارية في دمج الرموز الجمالية مع تعقيدات صناعة الساعات، فترى الساعة الجديدة بأناقتها وتفوقها التقني مرآة لمزيج مفعم بالحيوية تعانق فيه عقارب الرقي الكلاسيكي، تراث صناعة الساعات.