أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم تفاصيل برنامج مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

ويناقش المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، جملة من الموضوعات، تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليم.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر، أكثر من 2000 شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.

ويؤسس هذا المؤتمر، الذي تعتبره الوزارة من أهم الاحداث التي أقيمت في تاريخ التعدين في المملكة العربية السعودية، لتفاهمات وشراكات طويلة الأمد في هذا المجال، أخذاً بعين الاعتبار ما تشير إليه التوقعات من ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل بمقدار سبعة أضعاف نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات النظيفة. كما سيكون منتدى عالميا لتبادل الخبرات والتجارب حول قطاع الثروة المعدنية، كونه يعتبر اللبنة الأولى على طريق إنشاء صناعة تعدين حديثة تستند إلى التقنيات المتقدّمة، والاستثمار المسؤول، والتنمية المستدامة.

وستبدأ أول أيام المؤتمر في ١١ يناير، باجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وسيتضمن عروضا تقديمية ونقاشات حول الموضوعات الإقليمية والدولية حول القطاع ومستجدات تنميته وتطويره من كافة الجوانب التنظيمية والتقنية.

كذلك ستُعقد ورشة عمل «التعدين في يوم» مع ورش عمل أخرى، وحلقات نقاش متنوعة ستُسلّط الضوء على القضايا المهمّة، بما في ذلك جذب الاستثمارات، ودور التكنولوجيا والبيئة والاستدامة، وغيرها من نقاط النقاش المختلفة.

وسوف يستهل اليوم الثاني من المؤتمر في 12 يناير، بجلسة عامة وكلمة ترحيبية يُلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف. بينما سيبدأ جدول برنامج اليوم الأول مع جلسة بعنوان «إعادة تصوّر قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في المجتمع»، تليها جلسة «التعدين الذكي» المعنونة بـ«عرض التقنية والابتكار - دعم تعدين المستقبل».

وستنعقد جلستان إضافيتان، الأولى تدور حول «تسليط الضوء على دور التعدين الحاسم في الاقتصاد منخفض الكربون» و«دعم نمو المنطقة وتنميتها وجلسات إحاطة الدّول» فرص العرض والتواصل، حيث ستُفسح هاتان الجلستان المجال أمام مناقشات ثنائيّة بين الأطراف المعنية والشركاء.

وفي اليوم الأخير للمؤتمر، 13 يناير، سيتم تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية في جلسة تحت عنوان: «أرض الفرص - قوة إقليمية»، وكذلك جلسات حوارية حول «فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى رأس المال»، تتبعها عدد من الجلسات الحوارية الرئيسية.

وسيشارك في فعاليات المؤتمر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، ووزير البيئة والمياه والزراعة والمهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاستثمار والمهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

كما يشارك فيه، إلى جانب عدد من القادة الحكوميين من مختلف الدول، رؤساء شركات التعدين الأبرز على مستوى العالم مثل مارك بريستو، رئيس شركة «باريك غولد»، وروبرت فريدلاند، المؤسّس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»، وإريك كانتور، المدير العام لشركة «موليس أند كومباني»، وأندرو فورست، رئيس مجموعة «فورتسكو ميتالز»، وأندرو ليفريس، رئيس شركة «لوسيد موتورز»، وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «ألكوا»، وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيغورا»، وماركو لامبرتيني، الأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة، وتوماس كابلان، رئيس مجلس إدارة شركة «نوفاغولد»، وجيفري داوز، الرئيس التنفيذي لشركة «كوماتسو ماينينغ»، وروهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، وبيتر ليون، الشريك في شركة «هربرت سميث فريهيلز».

إضافة إلى العشرات من المتحدثين من أبرز قادة صناعة التعدين، ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية، مثل البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومجلس الذهب العالمي.

حول مؤتمر التعدين الدولي:

تنطلق الدّورة الأولى من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في 11 من يناير 2022 وتستمر ثلاثة أيام في مدينة الرياض. وسيعمل المؤتمر كمنصة تجمع الحكومات والمستثمرين والمستكشفين وشركات التعدين وغيرهم من قادة قطاع التعدين والشركاء لتشكيل مستقبل واعد لمنطقة شاسعة تمتد على أكثر من 9000 كيلومتر من الكونغو إلى قيرغيزستان.

وتتمثل رؤية المؤتمر في تشكيل مستقبل التعدين وربط صانعي السياسات بالمستثمرين وقادة الأعمال عبر سلسلة القيمة والصناعات الداعمة لعقد اجتماع عالمي حقيقي يعزز إنشاء وتطوير مناطق التعدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مركز تعدين جديد وناشئ يتطلب رؤى وقدرات وبنية تحتية لتمكين هذه الأراضي الشاسعة غير المستغلة من الثروات المعدنية ولتحقيق إمكاناتها الكاملة لدعم مستقبل اقتصاد الكربون الدائري العالمي.

ويقوم مؤتمر التعدين الدولي على ثلاث ركائز أساسية، هي:

- إعادة تصور قطاع التعدين من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي ستدعم التعدين في المستقبل.

- تقديم هذه المناطق باعتبارها أراضٍ للفرص وتفعيل الشراكات عبر سلاسل القيمة المتكاملة.

- مساهمة قطاع التعدين في المجتمع من خلال تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع في إنتاج المدخلات اللازمة لخلق مستقبل كربون دائري، وجذب القوى العاملة في المستقبل.

ويحضر المؤتمر أكثر من 2000 شخص من أكثر من ١٠٠ دولة، ويشارك فيه أكثر من 100 متحدث بارز من جميع أنحاء العالم، مما يجعل منه حدثا استراتيجيا للمستكشفين وشركات التعدين والمستثمرين والشركاء في صناعة التعدين، الباحثين عن آفاق لتطوير مناطق جديدة للتعدين والتعرف على فرص الاستكشاف والإنتاج والتصنيع في المناطق الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

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حول وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تشرف وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية على تطوير قطاعات الصناعة والتعدين والمعادن في البلاد. وتتولى مسؤولية وضع وتنفيذ استراتيجية تطوير صناعات التعدين، بما يتماشى مع هدف المملكة المتمثل في التنويع الاقتصادي ورفع مستوى التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.