تعلن شركة «ألف ميم ياء» للمعدات والأجهزة الطبية موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية (نمو)، وذلك بتاريخ 18 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021، وتأتي موافقة الهيئة على طلب الإدراج المباشر بعد التزام الشركة بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وتعد شركة «ألف ميم ياء» إحدى الشركات الرائدة في المملكة والمتخصصة في توزيع المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية للعناية بالبشرة وجراحة التجميل، إذ تعمل على تقديم الحلول والخدمات الموثوقة ذات القيمة المضافة للمؤسسات والعيادات المتخصصة في الجراحات التجميلية البسيطة والعمليات التجميلية غير الجراحية، كما تهتم بتمكين رواد الأعمال الأفراد من أطباء الأمراض الجلدية وجراحي التجميل الساعين لبدء مشاريعهم الخاصة؛ بهدف الارتقاء بقطاع الطب التجميلي في المملكة. وتقوم أعمال الشركة على توفير أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في المجال، وتوزيع المنتجات عالية الجودة من مواد الحقن التجميلية، والأجهزة الطبية (الليزر)، والبلازما الغنية بالصفائح الدموية.

وقد علّق العضو المنتدب لشركة «ألف ميم ياء» الدكتور علي عيد، عن قرار الهيئة: «إن موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم شركة (ألف ميم ياء) لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، سيدفع الشركة للانطلاق إلى مرحلة جديدة من التوسع والشفافية التي تحقق تطلعات مساهمي الشركة، كما سيضمن الاستدامة في أعمالها ونشاطاتها وتصدّرها للقطاع الذي لطالما عملنا على ارتقائه وتمكين الشركات المتواجدة فيه؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات والمواد التي توفرها الشركة لهم، كونها الموزع الرسمي والمعتمد لدى العديد من الشركات العالمية المتخصصة في منتجات ومعدات العناية بالبشرة وجراحة التجميل».

وتجدر الإشارة إلى أنه وفق نظام الهيئة فإن تداول أسهم شركة «ألف ميم ياء» سيقتصر على فئات من المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ويتضمن مستند التسجيل الخاص بالشركة على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. ويمكن الاطلاع على مستند التسجيل الخاص بالشركة على كلٍ من موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو موقع شركة «ألف ميم ياء» (www.ame.med.sa) أو موقع المستشار المالي مجموعة الدخيل المالية (www.aldukheil.com.sa).