بعد 21 عاما من البدء في تشييد برج مياه الخبر، استبشر أهالي المنطقة الشرقية اليوم (الأحد) بتوقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المنطقة الشرقية التي تهدف إلى استغلال وتفعيل البرج.

ورعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتب أمير المنطقة بديوان الإمارة اليوم (الأحد) توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المنطقة الشرقية، التي تهدف لاستغلال وتفعيل برج المياه «المعلَم» بمحافظة الخبر، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مختص بمعالجة وضع البرج خلال إطار زمني محدد.

وأكد أمير المنطقة الشرقية ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع بجودة وإتقان ووفق الجدول الزمني والتصاميم الهندسية المعتمدة ليعكس المشروع ما تعيشه المنطقة الشرقية من نهضة على جميع الأصعدة في ظل ما تلقاه المشاريع التنموية من دعم من القيادة الحكيمة لتجويد حياة سكان المنطقة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وقد وقع الاتفاقية من طرف أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، ومن طرف وزارة البيئة والمياه والزارعة وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي، فيما وقع من طرف هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقامت هيئة تطوير المنطقة الشرقية بوضع خطة لاستغلال وتفعيل البرج وتحديد أوجه الاستخدام المثلى له من الناحية الاستثمارية والسياحية والترفيهية بما فيها الأرض المحيطة بالبرج والمرافق الداخلية، وبما يخدم مرتادي كورنيش الخبر الشمالي، ويضمن الحفاظ على الشكل الجمالي للشاطئ، وسلامته من التلوث البصري والبيئي.

وسيبدأ تنفيذ الخطة مع بداية العام الحالي 2022 عبر تلقي إبداء الرغبات من المستثمرين.

وقد تمت هذه الخطوة بمتابعة حثيثة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز - أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، يحفظهما الله.

هذا ويجذب برج مياه الخبر الكثير من المتنزهين الذين يقصدون المنطقة الشرقية، إذ يعد أحد المعالم الترفيهية البارزة في المحافظة، ويتكوّن من ثلاثة طوابق، حيث يحتوي الطابق العلوي منه على مطعم كبير يطل على مدينة الخبر وكورنيش الواجهة البحرية، كما أنّ فيه شرفة تمكّن الزوار والسياح من الوقوف لمشاهدة المحافظة.

ويحتوي البرج على خزان المياه لتوفير المياه بطاقة استيعابية تصل إلى 5 آلاف متر مكعب من المياه، وهناك جسر يربط الجزيرة بطريق الكورنيش الشمالي، فيما يصل ارتفاع البرج إلى 90 مترًا، ويوفر تجربة جديدة للمتنزهين.