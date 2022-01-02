دشن بنك الجزيرة مبنى الإدارة الجديد في مدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد السلطان، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب نايف العبدالكريم، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ويأتي هذا التدشين استمراراً لإنجازات بنك الجزيرة في نقلاته النوعية والمستمرة، وذلك بعد تدشين مبنى الإدارة العامة بجدة أخيرا ضمن حرصة على توفير بيئة عمل متكاملة محفزة للابتكار والإبداع تنعكس إيجاباً على الإنتاجية.

ويمثل تدشين هذه المباني الجديدة نقلة نوعية لبنك الجزيرة في مسيرته الهادفة ليكون بنكا«إسلاميا» أكثر ابتكاراً، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة لدعم مستقبل الصناعة المصرفية والمالية في المملكة.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة: «يواصل بنك الجزيرة مسيرته الناجحة بكل جهد لتوسيع قاعدة عملائه على مختلف الشرائح المجتمعية والتماشي مع مستهدفات تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030، وذلك من خلال بناء منظومة تقنيات مصرفية رقمية جديدة».

وتابع المهندس القصبي قائلا: «لقد قمنا بإدخال مهارات جديدة في فريق الإدارة التنفيذية للبنك، بما يسهم في دعم عملية التحول الرقمي وتحقيق طموحات النمو للبنك وذلك بهدف تعزيز جهود الأداء والتنفيذ لعملاء شريحتي الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف أن منسوبي البنك يشكلون حجر الأساس في إيجاد تجربة مصرفية متميزة وداعمة لثقافة الإبداع في خدمة هؤلاء العملاء.

وتقدم المهندس القصبي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي على الدعم المستمر وتشجيع قطاع الأعمال عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً.