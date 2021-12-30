أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة 3 أشهر إضافية من تاريخ 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي لا تزال متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.

يذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.