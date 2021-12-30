نشرت مجموعة البنك الأهلي السعودي، المجموعة المصرفية الكبرى في المملكة العربية السعودية، في وقتٍ سابقٍ اليوم، الإطار العام للتمويل المستدام، ما يعطي المجموعة السبق بين البنوك السعودية لتكون أول مجموعة تضع إطاراً عاماً للتمويل المستدام بالقطاع المصرفي السعودي، وبما يعكس التزام البنك بدعم أجندة النمو الشامل للمملكة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

يرتكز الإطار العام للتمويل المستدام بالبنك الأهلي السعودي على 4 دعائم رئيسية تستهدف عدة مجالات مثل تعزيز التمويل المستدام، والمحافظة على البيئة، وتمكين الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأخلاقية.

وفي هذا الصدد، علق العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالبنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي بقوله: «إن رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 تُمثِّل مرتكزاً مُهماً للبنك الأهلي السعودي، بل للقطاع المصرفي بأكمله. لقد شرعنا في هذه الرحلة بدافع التزامنا الكامل نحو المساهمة في تحقيق رؤية المملكة، ويمثل الإطار العام للتمويل المستدام خطوة كبرى نحو مشاركة رحلتنا مع أسواق رأس المال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشاملة طلال بن أحمد الخريجي: «هذا تطورٌ مهم وإنجازٌ كبير للبنك الأهلي السعودي والقطاع المصرفي في المملكة؛ ومع النظر إلى الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 فإن وضع هذا الإطار يرسم طريقاً واضحاً نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للمملكة والمنطقة، بل نأمل أن يكون للعالم أجمع».

وقد استعان البنك الأهلي السعودي بآراء وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال ورابطة سوق الإقراض. كما استعان البنك الأهلي السعودي ببنك HSBC كمستشار لهيكلة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند إنشاء الإطار العام للتمويل المستدام.

تأسس البنك الأهلي السعودي في أبريل 2021 عقب عملية الاندماج الناجحة بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. ومجموعة البنك الأهلي السعودي هي أكبر مجموعة مصرفية بالمملكة العربية السعودية، وواحدة من كبرى المجموعات المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ يبلغ إجمالي أصول البنك 903 مليار ريال سعودي، ومُدرج في السوق المالية السعودية (تداول). وبفضل تصدره لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة، يلعب البنك الأهلي السعودي دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي في المملكة من خلال تمويل البرامج الحكومية التي بدورها تدعم المجتمع والبيئة والاقتصاد.