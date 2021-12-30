أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن «أوبك+» لن تمتثل لطلبات الصين والولايات المتحدة لزيادة الإنتاج النفطي.وقال نوفاك، في تصريحات لـ«آر بي سي» التابعة للحكومة الروسية (الأربعاء)، إن المطالبة بزيادة الإنتاج لا تناسب رؤيته طويلة الأجل، مشيرا إلى أن شركات التعدين بحاجة إلى فهم مقدما، ما الاستثمارات التي يجب التخطيط لها من أجل ضمان زيادة الإنتاج.وأضاف: «نحن لا يمكننا متابعة تقلبات مستمرة في عمليات الإنتاج».وفي الوقت نفسه، يرى نوفاك أن السحب المحتمل من المخزونات الإستراتيجية من قبل الولايات المتحدة وكبار المستهلكين الآخرين سيكون له تأثير محدود وقصير المدى على سوق النفط.ويتوقع المسؤول الروسي تداول سعر النفط عند مستوى يراوح ما بين 65 و80 دولارا للبرميل في العام القادم.