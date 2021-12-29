انعقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس (نساند™) في الرياض في 28 ديسمبر، حيث تم تكريم دفعة جديدة من 33 مستثمرا مؤهلاً ضمن برنامج (نساند)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرشحين المؤهلين لبدء مشاريع جديدة منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 139 مرشحاً.

ومن المتوقع أن يؤدي إجمالي مشاريع المستثمرين المؤهلة منذ إطلاق مبادرة نساند ™️ إلى إيجاد 10.316 فرصة عمل، والإسهام بأكثر من 11.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وفي هذا الصدد علق نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان قائلاً: «في إطار برنامج (نساند™)، نستكشف باستمرار استراتيجيات عمل جديدة مع رواد الأعمال السعوديين الذين يتطلعون إلى العمل بتقنيات مبتكرة ويلتزمون بتميز الأداء البيئي في عملياتهم التشغيلية».

وأضاف: «من خلال تمكين المستثمرين المحليين ودعم القطاعات القابلة للاستمرار تجاريًا، نهدف إلى تعزيز صناعاتنا وتحسين جودة حياة الأفراد، على النحو المنشود في أهداف (رؤية 2030) الطموحة».

وتم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية واحدة وثلاث مذكرات تفاهم في إطار جهود (سابك) لتعزيز التعاون والإسهام في توطين التقنيات والصناعات في المملكة.

وتناولت الاتفاقية الموقعة أثناء الاجتماع، تقديم الدعم لـ(برنامج ريادة الأعمال) بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ويتضمن هذا البرنامج، الذي تتعاون فيه (سابك) و(جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)، تقديم تدريب للطلاب والخريجين من الجامعات المعتمدة في مجال ريادة الأعمال.

وعلى صعيد مذكرات التفاهم، تم توقيع مذكرة تفاهم مع (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) لدراسة إنشاء معهد صناعي عالي للنساء، لهدف المساعدة في إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية، لا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة (بي جي آي المناهل هيلث للخدمات الطبية) لهدف توطين صناعة المعدات المختبرية اللازمة لإجراء اختبارات (كوفيد-19).

أما مذكرة التفاهم الثالثة فتم إبرامها مع وزارة الصحة لتسهيل مشاريع الرعاية الصحية في المملكة وتعزيز الإبداع والابتكار.

كما تم تكريم شركتي (ميس السعودية) و(مصنع ديماس) نظير جهودهما الرائدة في مشروع إنتاج أقنعة N95 بالكامل في المملكة، باستخدام مادة البولي بروبيلين التي تنتجها (سابك). ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها (سابك) للتعاون مع المصنعين المحليين، وإيجاد حلول مبتكرة تحت مبادرتها (نساند™).

وتساعد مبادرة (نساند™) المستثمرين على بدء مشاريعهم التجارية - من الفكرة إلى التنفيذ – وذلك بعد تحليل مقترحاتهم وتحديد جدوى المشاريع. إضافة إلى تقييم مستوى فهم المستثمرين للسوق التي يختارونها، وقدرتهم على تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي المتطلبات المحلية.

ويُعد (مجلس نساند) بمثابة المنصة التنفيذية لبرنامج (نساند™) – مبادرة (سابك) لدعم جهود التوطين – الذي تسعى (سابك) من خلاله إلى دعم تحقيق (رؤية 2030) بإنشاء بيئة أعمال مناسبة لنجاح المشاريع، تتوفر فيها إمكانات الابتكار والتقنية المتقدمة والقوى العاملة الماهرة.

إلى جانب (سابك)، حضر الحفل أعضاء المجلس من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.