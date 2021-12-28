تعد خدمة عون أحد أنشطة شركة الاستقدام الدولية الرئيسية.. وتتمثل بخدمة عاملات منزلية بنظام الساعة والمبيت.

وجاءت فكرة عون قبل ستةد سنوات من أجل المساهمة في إيجاد الحلول لخدمات العمالة المنزلية، وذلك لأن نظام الساعة فيه عدة مزايا ومن أبرزها:

- إمكانية خدمة أكبر عدد من العملاء.

- المرونة بالمواعيد.

- تقليل التكلفة على العملاء.

- يتم إرسال العاملة لبيت العميل.

- إمكانية الحجز عن طريق التطبيق بدون زيارة فروع الشركة.

- إمكانية تقديم الاقتراحات أو الشكاوى بعدة طرق مختلفة مثل: الكول سنتر، تطبيق عون، الرقم الموحد، الإيميل، موظف الفرع.

وتتميز خدمة عون من ناحية تشغيلية بالتالي:

- توفير عدة جنسيات للعاملات.

- تغطية كافة الأحياء بالمدن التي تتوفر فيها الخدمة.

- إمكانية تقديم الخدمة الفترة الصباحية أو المسائية أو أيام الإجازات.

- إمكانية الاشتراك بالخدمة مرة واحدة أو باقات شهرية.

- إمكانية الاشتراك بالخدمة بنظام المبيت (المقيمة) بنظام شهري أو سنوي ومن مختلف الجنسيات.

- توفير النقل من أجل إيصال الخدمة للعميل.

- عاملات مدربات، حيث يتم تدريبهن عملياً ونظرياً قبل إدخال العاملة العمل.

- توفير الزي الموحد للعاملات.

- إمكانية تقييم العاملة من قبل العميل بعد انتهاء الزيارة.

- الانتشار الجغرافي لعون على مستوى المملكة.

- أسطول حديث من الباصات يقوم بخدمات النقل.

- إدارة الجودة والالتزام، حيث تقوم عون بمتابعة أدق التفاصيل لأداء العاملات وملاحظات العملاء.

يذكر أن شركة الاستقدام الدولية هي شركة وطنية مساهمة برأس مال 100,000,000 ريال سعودي, تقدم خدماتها من خلال 44 فرعا حول المملكة ومقرها الرئيسي مدينة جدة، يتمثل نشاط الشركة باستقدام العمالة الأجنبية وفق اللوائح والقوانين والضوابط الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, كما تقوم بتنظيم عملية استقدام العمالة للغير و تقديم خدماتها لمصلحة الأفراد والقطاع الخاص والحكومي إضافة إلى نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وأن إعلان تأسيسها كان بقرار وزاري رقم (205-ق) الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 26 /5 /1433هــ الموافق 17 /4 /2012م وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م6) بتاريخ 22 /3 /1385هــ وتعديلاته.