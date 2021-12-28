سجلت أسعار الأسماك الممتازة بالسوق المركزية بمحافظة القطيف زيادة في الأسعار راوحت بين 20% - 28% خلال تعاملات الأسبوع الحالي بالقياس إلى قيمة السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث قفز سعر سمك الكنعد إلى 900 ريال مقابل 700 ريال للمن زنة 16 كيلو غراما.وعزا متعاملون في سوق الأسماك المركزية بالقطيف أسباب الارتفاع إلى التقلبات الجوية وسيطرة الرياح الشديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرين إلى أن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الصيادين وإيقاف منح التراخيص جزئيا على بعض المراكب، ساهم في إحداث فجوة بين العرض والطلب.وذكر عبدالله العبدالجبار (متعامل) أن التذبذب الحاصل في القيمة السوقية بمختلف أصناف الأسماك خلال الأسبوع الحالي مرتبط بعامل العرض والطلب، لافتا إلى أن صعود أسعار بعض الأصناف ناجم عن كثرة استهلاكها بالقياس إلى بعض الأصناف الأخرى، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القادمة، مرجعا ذلك لاستقرار الحالة المناخية وعودة نشاط المراكب لممارسة الصيد، الأمر الذي يسهم في رفد الأسواق بالكميات القادرة على تلبية الطلب المتزايد.ورأى علي بن ظاهر (متعامل) أن انخفاض درجات الحرارة لا يشكل عاملا مؤثرا في التذبذبات الحاصلة في أسعار مختلف أصناف الأسماك، لافتا إلى أن الرياح الشديدة تلعب دورا محوريا في تحديد اتجاهات القيمة السوقية في الغالب، مؤكدا أن الزيادة الأخيرة الحاصلة «مؤقتة» وليست دائمة، ما يعني إمكانية التراجع التدريجي بمجرد دخول كميات كبيرة من الأسماك مجددا.وقال عبدالله القلاف (متعامل): «الواردات الخليجية وكذلك الأسماك القادمة من بعض المناطق المملكة عنصر مؤثر في منع الارتفاعات الكبيرة للأسعار، واستمرارية دخول كميات كبيرة من الأسماك الخليجية بشكل يومي يخلق نوعاً من التوازن في عملية العرض والطلب، بحيث يحول دون تعطيش السوق من مختلف الأسماك، وسوق الأسماك المركزية بمحافظة القطيف تعتبر الممول الأساسي لمختلف أسواق المملكة، باعتبارها من أكبر الأسواق على مستوى المملكة».ووفقا لمؤشرات الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الحالي، فإن سعر الشعري وصل إلى 450 ريالا مقابل 350 ريالا للمن بزيادة 28%، وكذلك قفز سعر الكنعد بالنسبة نفسها ليصل إلى 900 ريال مقابل 700 ريال للمن، فيما ارتفع سعر سمك العندق الكبير نسبة 25% ليستقر عند 500 ريال مقابل 400 ريال، فيما قفز سعر سمك العندق الصغير بنسبة 40% ليصل الى 350 ريالا مقابل 250 ريالا للمن، بينما ارتفع سعر سمك الهامور الصغير بنسبة 21% ليصل إلى 850 ريالا مقابل 700 ريال للمن وارتفع سعر سمك الهامور الكبير بنسبة 27% ليستقر عند 700 ريال مقابل 550 ريالا للمن.