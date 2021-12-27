نتيجة شراكته الناجحة مع «AppGallery».. تطبيق «Jeeny» يشهد إقبالاً كبيراً وزيادة في عدد مرات التحميل

كواحد من التطبيقات الأولى التي تمت إتاحتها ضمن «Huawei Mobile Services» منذ ثلاث سنوات، استفاد تطبيق «Jeeny» بسرعة من شراكته مع «Huawei»، جرّاء التعاون الذي بدأ برغبة الطرفين في تطوير تجربة عملاء سلسة من خلال مجموعة من المبادرات المبتكرة.



ونتيجة لانضمام «Jeeny» إلى «AppGallery»، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، أصبح تطبيق «Jeeny»، سريعاً واحداً من أفضل تطبيقات خدمات حجز المشاوير في المملكة العربية السعودية أو كما يعرف بـ تطبيقات توجيه المركبات.

وحول ذلك يقول المدير العام لشركة تطبيق جيني ومدير المرافق ورئيس الدعم والخدمات المساندة فلاح العنزي: «تعتبر رحلة شراكتنا ناجحة بكل المقاييس منذ إتاحة تطبيقنا ضمن Huawei Mobile Services».

وأضاف: «شراكتنا قريبة جداً مع Huawei، وربما أقربها على الإطلاق، فقد قُمنا بالعديد من الحملات التسويقية المُشتركة التي تهدف للترويج للتطبيق وتشجيع تحميله أكثر باستخدام قسائم الخصم الترويجية والهدايا».

وتابع: «كان Jeeny أحد أوائل التطبيقات في المملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه على الساعة الذكية HUAWEI WATCH 3 Series عندما أصبح متاحاً على الجهاز في منتصف عام 2021، حيث تسمح هذه الميزة للمستخدمين بعد طلب سياراتهم عبر هاتف هواوي الذكي، متابعة طلبهم ومشاهدة السيارة على الخريطة من راحة معصمهم».

وأضاف: «نواصل شراكتنا معاً وتُرحب Jeeny على الدوام بـ Huawei ليكون جزءاً من مبادرات تدشين منتجاتها وشريكاً لها في حملاتها الجديدة».

ولفت «العنزي» إلى أنّه «إذا نظرنا إلى الأرقام منذ انضمامنا إلى "AppGallery"، نرى زيادة كبيرة في حجم طلبات المشاوير اليومية. يأتي نحو 20٪ من إجمالي مرات تحميل تطبيق "Jeeny" من "AppGallery"، وفي العام الماضي، أكمل مستخدمو أجهزة "Huawei " نحو 4 ملايين رحلة ناجحة مع "Jeeny". بالإضافة إلى ذلك، فإن نحو 800.000 من عملاء "Jeeny" النشطين هم من مستخدمي أجهزة "Huawei".

وأضاف «العنزي»: «لقد كانت حملاتنا المشتركة مع "Huawei" فعّالة للغاية. ففي إحدى الحملات، حققنا زيادة بنسبة 500 % في عدد المرات اليومية لتحميل التطبيق خلال أسبوعين من الحملة. وأصبح الهاشتاق #اربح_مع_هواوي_وجيني ترند على تويتر».

وتتوفر منصة "AppGallery" في أكثر من 170 دولة/منطقة حول العالم، مع أكثر من 560 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم حتى سبتمبر 2021، وقد حصلت تطبيقاتها على إجمالي عدد مرات تحميل وصل إلى 332.2 مليار مرة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021. بينما ارتفع عدد التطبيقات التي تم تدشينها على «AppGallery» في عام 2020 خارج الصين إلى أكثر من 10 مرات مقارنةً بعام 2019، ما يعني أنّ المنصة تمتلك حالياً قاعدة مستخدمين ضخمة ومتنامية.

من ناحية أخرى، اكتسبت كل من «AppGallery» و«Jeeny» سمعتهما كمبدعين في مجالهما، الأمر الذي مكنهما من جذب عملاء جدد وتشجيع المستخدمين الحاليين على البقاء مُخلصين لعلاماتهم التجارية.

ومن خلال الاستفادة من الخبرة العريقة في مجال تخصصه، استفاد «Jeeny» من «Huawei» في تحسين منظومته بحيث يستمتع العملاء والموظفون بتجربة التفاعل مع الخدمة. ومن خلال التواجد على أجهزة «Huawei» والعمل عن كثب معها، يوفر «Jeeny» تجربة سلسة مع تعزيز المعرفة به وزيادة مرات تحميله.

تأخذ هذه الأنواع من الشراكات أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى في القطاعات شديدة التنافسية وسريعة الحركة مثل قطاعي التكنولوجيا والخدمات. وقد دفع نجاح التعاون تطبيق «Jeeny» ليكون واحداً من أكثر التطبيقات شعبية في فئته في المملكة العربية السعودية.

وشدّد المدير العام ومدير المرافق والخدمات المساندة في جيني على قائلاً: «إنّنا حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة مع Huawei وتعزيزها. وأعتقد أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا عمله».

وأضاف: «سيكون هنالك بالتأكيد المزيد من الحملات المشتركة، وسنعمل معاً لتحقيق أهدافنا فيما يتعلق بتحميل التطبيق وجذب المستخدمين. إن منظومة Huawei هي أكثر بكثير من مجرد متجر التطبيقات AppGallery، وأعتقد أن الفرصة قد حانت لاكتشافها. ونُجري حالياً محادثات مع الشركة لربط تطبيق Jeeny مع Petal Maps و Petal Searchالخاصة بها والعمل معها في HUAWEI Ads».

واختتم حديثه بالقول: «سعيدون جداً بهذه الشراكة، ومتفائلون بشأن النتائج المستقبلية التي ستنتج عنها».