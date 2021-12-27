أصدرت كريم، المنصة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، تقريرها السنوي لتوجهات الأعمال والعملاء الخاص بتطبيق الشامل لجميع خدماتها، من رحلات النقل والسفر بين المدن والدراجات الهوائية إلى توصيل الوجبات والسلع وخدمات الدفع.

وعزز الانتعاش الاقتصادي نمو خدمات كريم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث تضاعفت خدمات نقل الأفراد بمقدار 2.6 مقارنةً بشهر ديسمبر عام 2020، بينما تضاعفت خدمات توصيل السلع بمقدار 2.4 وخدمات تحويل الأموال بمقدار ضعفين. ووصل العدد الكلي لرحلات النقل التي جرت باستخدام تطبيق كريم في الأسواق التي تعمل بها والبالغ عددها 13 إلى 109 ملايين.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم مدثر شيخة: «بدأنا بتسهيل حياة الناس بوسائل إضافية عن خدمة النقل، العديد من العملاء الذين انضموا إلى خدمات كريم للاستفادة من المتطلبات اليومية المختلفة، مما يثبت إمكانية تبسيط حياة الناس من خلال إطلاق تطبيق واحد شامل لكافة الخدمات، وهذه بداية فقط للمزيد من العروض والمزايا في المستقبل».

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021، 1 من أصل 7 عملاء في المملكة العربية السعودية وكانت خدمة التنقل وتوصيل الطعام على قائمة أكثر الخدمات طلباً من قِبل المستخدمين.

وساهمت كريم بدعم قطاع توصيل الطعام خلال الربع الأول من العام 2021 وتخليها التام عن عمولة التوصيل ووضع رسم ثابت بدلاً منها، حيث ساهم هذا النموذج في توفير فاتورة التوصيل إلى نحو 50 % وزاد عدد الطلبات بنسبة وصلت الى 20% لدى بعض المطاعم.

وارتفع عدد منافذ المطاعم الجديدة التي انضمت إلى كريم السعودية في عام 2021 بنسبة 58٪ عن عام 2021. وحافظ «البيك» على موقعه كأكثر المطاعم الشعبية على قائمة كريم في عام 2021 للعام الثاني على التوالي، ومن ثم ماكدونالدز والطازج وكنتاكي على التوالي. وكان البرجر مع البطاطس المقلية والكولا وصلصة الثوم الوجبة والطبق الجانبي الأكثر طلباً من «البيك». كما تصدرت باكستان قائمة الأسواق التي سجل فيها العملاء طلبات توصيل ضمن نطاق لا يتجاوز 1 كم بمعدل طلب من أصل 6 طلبات.

وشملت المطارات التي شهدت أكبر عدد من رحلات التوصيل باستخدام تطبيق كريم في عام 2021 كلاً من مطار جدة (257 ألف رحلة) ومطار كراتشي (211 ألف رحلة) ودبي (207 آلاف رحلة)، وامتدت أطول رحلة على مسافة 1.020 كم من جبيل إلى الرياض ذهاباً وإياباً في عام 2021.

وقد شهدت خدمات التوصيل إلى الميل الأخير المخصصة للشركات من كريم نمواً بواقع 150% على أساس الطلبات اليومية من يناير حتى نوفمبر 2021 مع نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 250% على أساس سنوي، والتي تعد أسرع القطاعات المتنامية لدى Careem Express. وشهد أسبوع الجمعة البيضاء الزخم الأكبر لعمليات كريم، وتجاوزت طلبات التوصيل اليومية 45 ألف طلب، حيث حرصت خدمة Careem Express على توصيل طلبات فورية وفي اليوم نفسه لعملائها من الشركات، بفضل فريقها الذي يضم 4 آلاف كابتن يومياً في الإمارات والسعودية ومصر، ما أثبت قدرتهم على تقديم خدمات عالية الجودة في جميع الأوقات.



أما بالنسبة لخدمة Careem Pay فقد سجلت أكثر من 66 مليون معاملة ضمن ست أسواق رئيسية في عام 2021، وتصدر العملاء في باكستان قائمة أكثر المستخدمين لخدمات التحويلات المالية وشحن رصيد الهواتف الذكية مع أكثر من 443 ألف معاملة. وشحن كباتن كريم هواتفهم المحمولة 32.6 مليون مرة في عام 2021، بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي.

وتلقى فريق رعاية العملاء من كريم في عام 2021 المؤلف من أكثر من 1200 موظف استفسارات بلغ عددها نحو 40.650 يومياً على مستوى 10 مناطق، وكان السؤال الأكثر طرحاً على صفحات التواصل الاجتماعي: كيف يمكنني الانضمام إلى فريق كباتن كريم؟ وأجاب فريق خدمة العملاء من كريم عن الاستفسارات المطروحة بمساعدة 14 روبوت محادثة بثلاث لغات وخمس لهجات مختلفة، حيث تم إيضاح 12 ألف مسألة تتعلق بكوفيد-19، بما في ذلك تعويضات الإجازات المَرضية للكباتن. وكانت حقيبة فاخرة تحوي 900 ألف درهم نقداً من بين أبرز المفقودات التي تمت استعادتها، فيما كانت النظارات الشمسية والمفاتيح والهواتف الذكية أكثر الأغراض المفقودة.

تبرع عملاء كريم في عام 2021 بقيمة 370 ألف دولار أمريكي لصالح قضايا اجتماعية من خلال برنامج مكافآت كريم Careem Rewards، وجاءت أعلى التبرعات من المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، وكانت قيمة التبرعات الأعلى لصالح حملة Share the Meal التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.