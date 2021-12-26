تنطلق غداً (الإثنين) انتخابات الغرفة التجارية بالخرج للدورة الخامسة 1443-1447هـ عن بعد من خلال التصويت الإلكتروني لموقع وزارة التجارة.

وأوضحت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الخرج أن التصويت للمرشحين إلكترونياً يبدأ من غد (الإثنين) في تمام الساعة 9 صباحاً وينتهي في تمام الساعة 6 مساءً من يوم (الثلاثاء)، حيث يحق لكل مصوت اختيار مرشح من القائمة النهائية التسعة حسب الإعلان النهائي من لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة.

وأكدت اللجنة أنها هيأت جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح سير العملية الإنتخابية وتأمين البرامج التقنية اللازمة التي تعزز من سير خطة الانتخابات.