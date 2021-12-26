بحثت لجنة التطبيقات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالغرفة التجارية بمكة المكرمة في اجتماعها الثالث برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس معن حريري، الذي عقد حضوريا وعبر تقنية «زووم»، اعتماد استراتيجية اللجنة والأهداف المستقبلية، واعتماد فرق العمل ثم الظهور الفعلي للجمهور من خلال الفعاليات العامة والمتخصصة.

وتحدث المهندس حريري عن مشاركة اللجنة في احتفال غرفة مكة المكرمة بيوبيلها الماسي (75 عاماً) على انشائها، واتخاذها مناسبة للإطلال على المجتمع بحزمة من المنتجات والموضوعات الخاصة بالأمن السيبراني والروبوت والتقنيات المتطورة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وتركزت أهداف اللجنة على تحقيق أهداف رؤية 2030 في ما يخص الأمن السيبراني والمعلوماتي، وتقنية الطائرات دون طيار ومضاداتها، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، إلى جانب توطين وتدريب الكفاءات الوطنية لتغطية العجز في مختلف القطاعات التجارية بما يخدم مصلحة الأمن التقني، والعمل على تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بين مختلف الشركات المحلية.

كما تركزت خطة العمل المبدئية للجنة في توعية الشركات في المجالات ذات العلاقة من خلال اللقاءات والندوات وورش العمل التوعوية الدورية، والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية المتقدمة في المجال ذاته، إلى جانب التدريب التقني من خلال تدريب الكفاءات الوطنية، وتوطين المعرفة بالتعاون مع شركات التقنية العالمية، ثم التدقيق والترخيص، بتدقيق معايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإصدار شهادات مطابقة المعايير المنفذة لتوصيات التدقيق.

فيما تتركز رؤية لجنة التحول الرقمي في أن يكون التحول الرقمي لقطاع الأعمال والمجتمع المكي، وتهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والبرامج الوطنية في ما يخص التحول الرقمي، إلى جانب تمكين قطاع الاعمال لتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات لرفع جودة وكفاءة الأعمال الرقمية، وتوطين الوظائف ورفع كفاءة القدرات الرقمية، إلى جانب تطوير وتعزيز وعي المجتمع والأعمال في التحول الرقمي، وتمكين رواد الأعمال وتطوير الشراكات لدعم الأعمال وتطوير القطاعات المختلفة.