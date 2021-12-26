قدّم نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز نيابة عن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تذكارًا تقديريًا لشهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى، لدعم مجموعة اللولو المبتكرة والمعاصرة للخط العربي.

وأقيم الحفل في 22 ديسمبر في المتحف الوطني بالرياض، بحضور العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين والشخصيات الثقافية للمملكة. وكان تتويجًا للجهود الفريدة التي تبذلها وزارة الثقافة السعودية للحفاظ على تاريخ وجماليات الخط العربي وتعزيزها والاحتفاء بها في عام الخط العربي 2021.

بصفتها الأسواق الوحيدة التي شاركت في الحملة، نجحت المتاجر الـ 24 في لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية في إعادة تصور الخط العربية والصور التاريخية الغنية للخط العربي والجماليات في أعمال فنية مصممة خصيصًا في جميع نقاط البيع في مواد مثل حقائب التسوق والأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وصناديق التسليم.

وقال شهيم محمد، مدير لولو السعودية للأسواق الكبرى: «نحن فخورون بمشاركتنا الهادفة في الجهود الفريدة التي تبذلها وزارة الثقافة السعودية للحفاظ على تاريخ وجماليات الخط العربي في عام الخط العربي 2021 والترويج لها والاحتفال بها». ونعتقد أن جهودنا ساعدت في إعادة تصور السياق الحديث والأهمية المعاصرة للجمال الخالد للخط العربي في إطار يومي.

كانت مبادرة لولو لدعم الوزارة جزءً من التزام المجموعة بتعزيز الثقافة المحلية والمبادرات المجتمعية.