تشارك شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري في أعمال مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني» الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار، خلال الفترة من 29 - 31 ديسمبر الجاري، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالرياض.

وتتمثل مشاركة «أملاك العالمية» عبر جناح خاص بها في المعرض الذي سيقام على هامش أعمال المؤتمر، حيث تستعرض الشركة حزمة من حلولها التمويلية المرنة والميسّرة، وبمزايا وحوافز تنافسية، بجانب منتجاتها التمويلية لقطاعي شركات التطوير العقاري، والأفراد، وتلبي مختلف الاحتياجات العقارية للمواطنين المضمنين، ضمن قوائم صندوق التنمية العقارية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتأتي مشاركة «أملاك العالمية»، في أعمال مؤتمر ومعرض«آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني»، امتدادا لمشاركاتها الفاعلة في عدد من المؤتمرات والمنتديات والمعارض العقارية، التي تقام داخل وخارج المملكة.

وتتمثل أبرز أهداف المؤتمر في توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، تعزيز التكامل بين الجهات ذات العالقة بالشأن العقاري، عرض المستجدات التشريعية والتنظيمية في القطاع العقاري، إبراز ملامح مستقبل القطاع العقاري في المملكة، حيث يستهدف المؤتمر المقاولين والمطورين العقاريين، وبيوت وشركات التمويل العقاري، ومنشآت الوساطة العقارية، والمقيمين العقاريين، ومقدمي الخدمات العقارية، وشركات وجهات التشغيل والصيانة، والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

يذكر أن مؤتمر ومعرض «آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني» سيناقش عدة محاور رئيسية وهي: مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات- والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية، حيث يعد المؤتمر نافذة لكل الجهات العقارية الحكومية والخاصة والشركات العقارية المحلية والعالمية والمستثمرين، والجهات ذات العلاقة، ويتوقع مشاركة فاعلة من العديد من الخبراء والمهتمين من مختلف الجهات المختصة والمهتمة بالشأن العقاري، من داخل وخارج المملكة.