تخفيضات كبرى للذكرى السنوية الرابعة في فرع المروة في أسبوع الحظ السعيد توجد عروض مذهلة على جميع فئات المنتجات على مدار أسبوع، من الاحتياجات الاساسية إلى مجموعة أنماط الحياة، والأدوات حتى 28 ديسمبر 2021. عروض الاحتفال السنوي تشمل العروض اليومية والعروض بالساعة والعروض المفاجئة وصفقة اليوم.

تتوفر مجموعة واسعة من أحدث الأدوات والإكسسوارات التقنية من العلامات التجارية المتميزة على قائمة من الخصومات الرائعة على الساعات الذكية، والاساور الصحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، إلى جانب مجموعة من أجهزة التلفزيون الذكية، وأدوات الطباعة، وأجهزة إزالة الشعر، وأجهزة التسجيل، وأكثر من ذلك.

وبالرغم من وجود عروض مذهلة على الايفونات الجديدة من «أبل» الجيل الجديد إلا أن جميع العلامات التجارية الاخرى كان لها دور مهم جدا ومكمل بعروض لا تقاوم من الهواتف الذكية وملحقاتها في الاحتفال بالذكرى السنوية.

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