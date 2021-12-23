حاسوب الألعاب المحمول مجهز بالكامل بالمكونات المادية المتطورة والأداء والمزايا التي يرغب بها اللاعبون اليوم

كشفت إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم النقاب عن أول حاسوب محمول للألعاب لديها (طراز 17G90Q)، لتوسّع مجموعة UltraGearTM المتميزة ولتقدم خياراً متميزاً للاعبين في جميع أنحاء العالم. وحاز الحاسوب المحمول الجديد على جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022، لما يمتاز به من أداء قوي وتصميم أنيق للغاية، إضافةً إلى توفيره لتجارب الألعاب الرائعة وحرية الاستمتاع بها في أي وقت ومكان.

يتميز حاسوب ألعاب «إل جي» الذي يمكن اصطحابه إلى أي مكان بمعالج Intel® Tiger Lake H من الجيل الحادي عشر وبطاقة رسوميات NVIDIA GeForceTM RTX 3080 Max-Q وذاكرة ثنائية القناة ومحرك أقراص صلبة SSD فائق السرعة. وبالإضافة إلى لوحة IPS مقاس 17 بوصة التي تمتاز بوقت استجابة 1 مللي ثانية* ومعدل تحديث 300 هرتز، يضمن حاسوب LG UltraGear المحمول الخاص بالألعاب تجربة لعب غنية وسلسة حتى لألعاب الحاسوب الأكثر تطلباً بالنسبة لجودة الرسوميات بفضل مكوناته المادية المتطورة. كما يحافظ نظام التبريد المزود بغرفة بخار من «إل جي» على برودة الحاسوب المحمول حتى عند استخدامه بكثافة.

يمتلك الحاسوب الجديد نفس مزايا الحواسيب المحمولة ذات الوزن الخفيف من «إل جي»، حيث يتميز طراز 17G90Q بتصميم انسيابي وسهل الحمل للغاية. ويحتوي الحاسوب المحمول الجديد النحيف على شاشة كبيرة وبطارية رائعة بقدرة 93 واط وسِمك أقل من 21.4 ملم ووزن أقل من 2.7 كجم. ويتميز حاسوب LG UltraGear المحمول والمخصص للألعاب بغلاف من الألمنيوم يعزز أناقته ومتانته، في حين تظهر إشارة UltraGear المجنّحة الموجودة على غلافه الخارجي قوته وجودته التي تشتهر بها علامة منتجات «إل جي» المتميزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية.

يعمل طراز 17G90Q على تحسين تجربة الألعاب بشكل أكبر عبر برنامج ألعاب «إل جي» LG UltraGear Studio، والذي يتيح للمستخدمين تخصيص الخيارات المتعلقة بالألعاب وتتبع مجموعة متنوعة من بيانات الأداء، بما في ذلك: الساعة وأداء وحدة المعالجة المركزية وأداء وحدة معالجة الرسوميات ومعدل مشاركة الذاكرة في الوقت الفعلي. وللحصول على إعدادات فريدة، يستطيع المستخدمون اختيار لون مختلف لكل مفتاح منفرد في لوحة مفاتيح RGB الجميلة في الحاسوب المحمول.

وإلى جانب المستوى التالي من التخصيص والسرعة وجودة الصورة الفائقة، يوفر حاسوب LG UltraGear المحمول الصوت الواقعي ثلاثي الأبعاد بفضل نظام مكبرات الصوت المدمج ثنائي الاتجاه. وتستطيع مكبرات الصوت بدعم DTS: X Ultra نقل اتجاه وموقع الأصوات بدقة في بيئة الألعاب، مما يساعد اللاعبين في العثور على زملائهم في الفريق وتعقب أعدائهم بسهولة أكبر. علاوةً على ذلك، يأتي حاسوب 17G90Q مزوداً بتقنية Intel® Killer™ Wireless، التي تساعد على ضمان اتصال الشبكة السريع والمستقر لتوفير تجارب ألعاب الإنترنت الخالية من التأخير والإزعاج.

وقال سيو جونغ-جاي، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال تقنية المعلومات لدى شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال: «يشمل حاسوب LG UltraGear المحمول والخاص بالألعاب كل ما يلزم من المزايا المتطورة لمعالجة أحدث الألعاب عالية المواصفات، مما يوفر تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة تلبي توقعات جميع اللاعبين. ويتميز حاسوب 17G90Q المحمول والخاص بالألعاب الأول من نوعه لدى العلامة عن غيره من المنتجات المنافسة بفضل مكوناته المادية المتميزة وشاشته الكبيرة وعالية الجودة وتصميمه الأنيق وخفة وزنه ليزيد من راحة المستخدم وسهولة نقله».

وسيكون الحاسوب المحمول الخاص بالألعاب الأول من «إل جي» متوفراً في البداية بالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اعتباراً من بداية عام 2022، ومن ثم ستتبعه الأسواق الأخرى. لمعرفة المزيد حول مجموعة أجهزة LG UltraGear، تفضلوا بزيارة www.LG.com/CES2022 بدءاً من في 4 يناير الساعة 08:00 بتوقيت المحيط الهادئ.