كشفت هيئة العقار في تقرير حديث لها، عن تفاصيل أسعار المتر المربع للأراضي السكنية في عدد من أحياء الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، ووفقا للتقرير فإن حي النسيم الشرقي في مدينة الرياض كان الأعلى خلال الربع الثالث، بصعود سعر المتر بأكثر من ربع قيمته وتحديدا بنسبة 25.2% ليباع المتر المربع بـ1782 ريالا، مقارنة بـ1423 خلال الربع الثاني من العام الحالي، وجاء حي العريجاء الوسطى ثانيا في الارتفاعات ليباع المتر بـ1548 مقارنة بـ1239 ريالا بنسبة ارتفاع 24.9%، إضافة إلى ارتفاع أحياء النهضة، والرفيعة، وغرناطة بنسب تراوح بين 24.1 و24.7%.وفي ما يختص بأكثر الأحياء انخفاضا في أسعار العقار، تراجع سعر المتر في حي الحائر بنسبة 28.1% ليباع المتر بقيمة 141 ريالا، مقارنة بـ196 ريال سابقا، ثم حي المناخ بنسبة 19.1% ليباع المتر بـ705 ريالات مقارنة بـ871 ريالا، إضافة إلى تراجع حيي الحمراء، والتعاون بنسبة 18.7% للأول و16.7% للثاني.وفي ما يختص بمدينة جدة، يعد حي النعيم أكثر الأحياء صعودا في سعر المتر بنسبة 29.2%، ليبلغ سعر المتر 1909 ريالات مقارنة بـ1478 ريالا في الربع الثاني، ثم حي الأجاويد وصعد بنسبة 28.1% ليصبح سعر المتر 1439 ريالا مقارنة بـ1053 ريالا، ثم حيي الروضة، والشرفية صعودا بنسبة 23.1%، وجاء حي الغدير خامسا وصعدت أسعاره بنسبة 20.4%.فيما سجل حي الأمير فواز الجنوبي انخفاضا بنسبة 25.2% ليباع المتر بسعر 1077 ريالا بعد أن كان متوسط سعر المتر في الربع الثاني 1440 ريالا، وجاء بعده حي مشرفة ليتراجع سعر المتر إلى 2046 ريال مقارنة بـ2615، ثم المرجان بنسبة 18.7% ليصبح سعر المتر 3373 ريالا مقارنة بـ4151 ريالا.وفي مكة المكرمة ارتفع سعر حي الملك فهد بنسبة 26.6% ليصل متوسط سعر المتر 1537 ريالا مقارنة بـ1214 ريالا، ثم العمرة الجديدة بنسبة 21.8% ليصل المتر الى 1007 ريالات بعد أن كان 827 ريالا في الربع الثاني، وتراجع حي العكيشية بنسبة 25.4% ليصل سعر المتر الى 412 ريالا في الربع الثالث مقارنة بـ552 ريالا في الربع الأسبق.وفي المدينة المنورة ارتفع حي المذينب بنسبة 18.8% ليصل سعر المتر الى 1687 ريالا، ثم حي الملك فهد بنسبة 15.5% ليصل سعر المتر إلى 1306 ريالات، وكانت التراجعات الأكبر من نصيب حي السكب بنسبة 26.8% ليصل سعر المتر إلى 602 ريال مقارنة بـ822 ريالا.أما في الدمام فارتفع سعر المتر في غرب الدمام بنسبة 29.3% ليصل سعر المتر إلى 2566 ريالا مقارنة بـ1984 ريالا، ثم حي بدر بنسبة 26.5% ويبلغ متوسط سعر المتر 1480 ريالا وكان سابقا 1170 ريالا، أما أكثر الأحياء انخفاضا فهو الراكة الشمالية بنسبة تراجع 27.9% ليصل سعر المتر إلى 1202 ريال.النسبة القصوى لارتفاع أسعار المتر في الربع الثالث:- الرياض 25.2%- جدة 29.2%- مكة المكرمة 26.6%- الدمام 29.3%