صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات اكسترا محمد جلال، إنه بالنظر إلى ما يمثله السوق المصري من ثقل بين أسواق الشرق الأوسط، فإنه قد حان الوقت للشروع في الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدة أسباب، أولاً: نمو الإقتصاد المصري بشكل جيد خلال السنوات الماضية وما تحمله التوقعات المستقبلية من نسب جيدة للنمو. ثانياً: التركيبة السكانية المميزة، حيث يمثل السكان الأصغر من ثلاثين عاماً ما يقارب الستين بالمئة من إجمالي عدد السكان، ومما تشكله تلك التركيبة السكانية من أهمية في نمو الطلب على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بشكل عام. ثالثاً: حجم سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، حيث يعد السوق المصري الثاني إقليمياً، والذي يقدر بقيمة 100 مليار جنيه مصري بل والأهم أن 70% من السوق حالياً يُدار عن طريق تجار التجزئة المستقلين، في مقابل 30% لتجار التجزئة المنظمين. مما يجعل كل ذلك عوامل جاذبة لتجار التجزئة المتخصصين مثل «اكسترا». وأضاف العضو المنتدب، تتمثل أهم أهدافنا في تقديم أفضل قيمة للمستهلك المصري وذلك من خلال تقديم مفهوم تاجر التجزئة الشامل، حيث تكون كافة الحلول من خلال أكبر تشكيلة من المنتجات في عالم تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية متاحة تحت سقف واحد، جنباً إلى تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة كخدمات الصيانة والضمان الممدد وخدمات التوصيل والتركيب. هذا بالإضافة إلى الشروع في تقديم كافة منتجاتنا وخدماتنا رقمياً، من خلال منصة تجارة إلكترونية تناسب النمو المستقبلي في قطاع التجارة الإلكترونية في السوق المصري، مستفيدين من خبراتنا في تطوير منصات التجارة الإلكترونية، حيث كانت «اكسترا» من أوائل شركات التجزئة التي قدمت خدمات التجارة الإلكترونية منذ ما يقرب من عشر سنوات. وبسؤال السيد جلال عما إذا كانت هناك خطط لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي أيضاً، أجاب: بأن خدمات التمويل الاستهلاكي أصبحت جزء لا يتجزأ من خدمات «اكسترا»، بالطبع لدينا خطط لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، حيث تزايد الطلب بكثافة على خدمات التمويل غير البنكي في مصر، وذلك لانخفاض عدد العملاء المصرفيين مقارنة بباقي دول المنطقة، مما يجعل الاستثمار في تقديم خدمات التمويل جذابة للغاية، بالإضافة إلى خبراتنا في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المدعوم بالتكنولوجيا المالية. نتطلع لضخ استثمارات مباشرة أولية تقدر بمليار جنيه مصري لتكون نواة لتواجدنا في السوق المصري الذي من المتوقع أن يشهد معدلات نمو جيدة على المدى المتوسط والطويل، لتعزيز سياستنا التوسعية من حيث تنويع مصادر الدخل وتعظيم الأرباح وإضافة قيمة حقيقية لعملائنا ومساهمينا على حد سواء. واختتم العضو المنتدب حديثه قائلاً: كلنا تفاؤل بتقديم كل ما يحوز على رضا عملائنا واستكمال مسيرتنا لخدمتهم بأفضل الأشكال، حيث كان ولاؤهم سبباً رئيسياً لريادتنا في عالم التجزئة.