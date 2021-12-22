HUAWEI Mobile WiFi E5785

نعلم جميعاً مدى أهمية نقطة الاتصال المحمولة عندما نكون بعيدين عن شبكة Wi-Fi المنزلية، فهي تتيح لنا وصل الأجهزة المتعددة دون الحاجة إلى وجود اتصال بيانات لكل جهاز من هذه الأجهزة. ومع ذلك، فإن استخدام نقطة اتصال محمولة من هاتف ذكي له سلبيات، وأكبرها هو الضغط الإضافي الذي يضعه على بطارية الهاتف. كما أنه عند مشاركة نقطة الاتصال من هاتفكم الذكي مع الآخرين، يجب أن يكون هاتفكم بجوارهم طوال الوقت. لذلك، فإن أفضل بديل هو موجّه Wi-Fi محمول مخصص، مثل HUAWEI Mobile WiFi E5785.

يتوافق جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 مع جميع شبكات الناقل الرئيسية، مما يوفر شبكة 4G فائقة السرعة تصل إلى 300 ميجابت في الثانية عند استخدام بطاقة 4G micro-SIM. وبفضل قدرته على تحويل إشارات 4G إلى إشارات Wi-Fi، ودعم اتصال Wi-Fi ثنائي النطاق بسرعة 5 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز، فإنه قادر على وصل ما يصل إلى 16 مستخدما في وقت واحد. ويوفر جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 ما يصل إلى 12 ساعة من العمل و700 ساعة في وضع الاستعداد بعد شحنه لمرة واحدة، بفضل بطاريته القوية بقدرة 3000 مللي أمبير. ويمتاز الجهاز بسمك 17 ملم ووزن 125 غراما فقط، وشاشة LCD مقاس 1.45 بوصة، ليُمكّن الاطلاع على البيانات بسرعة وسهولة وليكون بمثابة الرفيق المثالي لجميع مغامراتكم.

يغطي جميع شركات الاتصالات الأساسية بسرعة تصل إلى 300 ميجابت في الثانية لشبكة 4G فائقة السرعة

يدعم جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 جميع نطاقات التردد لشبكات الجيل الرابع ليلبي الاحتياجات المتنوعة. وكل ما تحتاجونه هو بطاقة micro-SIM لتحويل إشارات 4G إلى إشارات Wi-Fi. ويتمتع الجهاز بسرعات 4G تبلغ ضعف سرعة سابقاتها، مما يوفر سرعة تنزيل وتحميل نظرية تصل إلى 300 ميجابت في الثانية/50 ميجابت في الثانية للوصول السلس إلى الإنترنت في أي وقت، سواء كنتم تشاهدون مقاطع الفيديو أو تستمعون إلى الموسيقى.

يدعم شبكة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز وما يصل إلى 16 جهازا في الوقت نفسه

يأتي جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 مدعم بتقنية Wi-Fi مزدوجة النطاق: 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، مع سرعات نظرية تصل إلى 300 ميجابايت في الثانية و867 ميجابايت في الثانية لكل نطاق على التوالي. وتوفر شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز تغطية إشارة أفضل، بينما تعد شبكة Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز أسرع وأقل عرضة للتداخل. ويمكنكم الاتصال بنطاق تردد Wi-Fi الأمثل حسب احتياجاتكم. ويستطيع جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 الاتصال بما يصل إلى 16 جهازا في الوقت نفسه، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، ما يجعل العمل والاستجمام أسهل وأكثر فائدة.

بطارية طويلة العمر بقدرة 3000 مللي أمبير

يمتاز جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 ببطارية بقدرة تبلغ 3000 مللي أمبير. كما يستخدم خوارزمية ذكية موفرة للطاقة لبطاريته التي تدوم 12 ساعة، وتوفر ما يصل إلى 700 ساعة في ووقت الاستعداد. وكشفت نتائج تجارب مختبرات هواوي أنه يمكن استخدامه لمدة 12 ساعة تقريباً مع تطبيقات المراسلة الفورية و11 ساعة للألعاب و9 ساعات لمشاهدة مقاطع الفيديو، ما يمنح السعادة للمستخدمين المتعددين طوال اليوم!

تصميم أنيق ورفيق مثالي أثناء التنقل

يمتلك جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5785 وزنا خفيفا يبلغ 125 غراما ويبلغ سِمكه 17 ملم فقط، ما يجعله صغيراً بما يكفي لينزلق في الجيب. ويمتلك غلافا أبيض ومظهرا كلاسيكيا أنيقا يندمج بسلاسة في أي مكان، وشاشة LCD مقاس 1.45 بوصة تكمل تصميمه الجميل العام.

HUAWEI Mobile WiFi E5576

يتوافق جهاز HUAWEI Mobile WiFi E5576 مع جميع شبكات الناقل الرئيسية، مما يوفر وصولاً إلى شبكة 4G فائقة السرعة بسرعات تصل إلى 150 ميجابت في الثانية عند استخدام بطاقة 4G micro-SIM. بفضل قدرته على تحويل إشارات 4G إلى إشارات Wi-Fi، إذن فهو قادر على توصيل ما يصل إلى 16 مستخدمًا في الوقت نفسه. كما يدعم Mobile WiFi E5576 ما يصل إلى 12 ساعة من العمل و700 ساعة من وضع الاستعداد بشحنة واحدة، بفضل وجود بطارية قوية تبلغ 1500 مللي أمبير (القيمة النموذجية). بسمك يبلغ 14 ملم و71 غراما فقط، يُسهل Mobile WiFi E5576 استعلامات وتكوينات استخدام البيانات بسرعة وسهولة، ما يجعله الرفيق المثالي لجميع مغامراتك.

السعر والتوافر:

يعد كل من HUAWEI Mobile WiFi E5576 وHUAWEI Mobile WiFi E5785 رفيقي السفر اللذين تحتاجهما دائما، ويمكن الآن امتلاكهما!

يتوفر الجهازان للبيع في المملكة العربية السعودية مقابل 329 ريالًا سعوديًا و499 ريالًا سعوديًا على التوالي.

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