أطلقت الشركة الوطنية للإسكان NHC، المطور الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، مجموعة من المشاريع في العام 2021، ضمن جهود الشركة في زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية في المملكة.

ودشنت الشركة مشروعي «رواء» و«ميلاء» اللذين تنفذهما كمطور رئيسي بضاحيتي الجوان شمال مدينة الرياض، وبضاحية خيالا في محافظة جدة.

ويوفر مشروع «رواء» أكثر من 1000 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع. أما مشروع «ميلاء» فتتجاوز مساحته 400 ألف متر مربع ليوفر أكثر من 800 وحدة سكنية. وتتنوع نماذج المشروعين بين فلل وتاون هاوس وبمساحات وتصاميم متنوعة ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية وتلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية.

كما أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC، إطلاق مشروع الأصالة بجنوب غرب مدينة الرياض، الذي يُعد المشروع الثاني للبناء الذاتي بعد «المشرقية».

ويأتي المشروع على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع ويوفر أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات تراوح بين 360 و560 مترا مربعا، وبخمسة تصاميم هندسية مختلفة ذات جودة عالية وأسعار منافسة تتناسب مع قدرات المستفيدين لبناء أراضيهم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكانت الشركة قد كشفت عن تدشين مناطق جديدة بمشروع «المشرقية» شرق مدينة الرياض توفر أكثر من 900 وحدة سكنية جديدة. وتتجاوز مساحة مشروع «المشرقية» 3 ملايين متر مربع، وتم إطلاقه بـ7 تصميمات مختلفة تسمح بمرونة التنفيذ وبمساحات تراوح بين 350 و460 مترا مربعا. وسيضيف المشروع عند اكتمال بنائه 3701 وحدة سكنية.

تأتي المشاريع ضمن خطة NHC الوطنية للإسكان لإطلاق المشاريع ذات التصاميم العصرية والمميزة إضافة إلى الجودة العالية وفق معايير عالية، وطرح وحدات سكنية بأسعار تنافسية إضافة قوية وميزة كبيرة يتمتع بها الراغب في امتلاك سكن خاص. وهو ما جعل الشركة تحقق نجاحا كبيرا في مشاريعها الأخيرة التي حجزت بالكامل خلال أيام، حيث أطلقت تسعة مشاريع جديدة.