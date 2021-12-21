عرضت غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة حزمة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة المقدسة أمام الوفود الإسلامية المشاركة في الاجتماع الـ 32 للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، المنعقد في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة برئاسة عبدالله صالح كامل، وحضور نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي.وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بأعمال الحلال حول العالم، وقدمها مدير مشروع «حلال» بالغرفة الإسلامية أشرف الطنبولي، أن دراسات السوق تشير إلى أن سوق الأغذية الحلال تعد الأكثر نموا في سلة الغذاء العالمية، حيث تنمو بنسبة سنوية تبلغ 17%، لتصل لنحو تريليوني دولار في عام 2020، وتشكل 20% من حجم الغذاء العالمي، فيما يقدر إجمالي الإنفاق السنوي على قطاعات «الحلال» بنحو 4.6 تريليون دولار، ويعد النمو المستمر من سمات السوق الاستهلاكية العالمية في قطاعي السلع والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.بدوره، أكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، في كلمته أهمية التركيز على البرامج الموجهة لريادة الأعمال، لأنها الطريق إلى رفد قطاعات الأعمال المختلفة بالرواد الجدد مع الابتكار في المشروعات والخدمات، ودعم ممكنات الاقتصاد الإبداعي الذي يحقق التكامل بين التكنولوجيا وإبداع الكوادر البشرية والثقافة، لامتيازها بالمرونة والقابلية العالية على التكييف مع التقلبات الاقتصادية، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الفرص الوظيفية، وتسليط الضوء على فرص جديدة لتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل.