انعكست النجاحات العسكرية التي نفذها تحالف دعم الشرعية والدعم السعودي للحكومة اليمنية، واستعاد الريال اليمني عافيته أمام الدولار بعد أشهر الانهيارات الكبيرة التي سجلتها العملة اليمنية.وعقب اللقاء الذي جمع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك مساء (الأحد) بلغ سعر الدولار الواحد 913 ريالا بعد أن لامس مستوى 1700 ريال للدولار الواحد.ويرى اقتصاديون يمنيون أن تعافي الريال اليمني يعود إلى الحرص السعودي على ضرورة إجراء إصلاحات والدعم المطلق للاقتصاد الوطني سواء تقديم المشورة من خلال فريق من الخبراء المتخصصين أو عبر تغذية كهرباء عدن بالمشتقات النفطية أو توفير المساعدات الإنسانية العاجلة.