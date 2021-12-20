أحرزت «سابك» الرائدة عالميًا في مجال الكيماويات المتنوعة - الميدالية البلاتينية من «إيكو فاديس»، الشركة الرائدة في تقويم أداء استدامة الأعمال، حيث يُمنح التصنيف البلاتيني للشركات المتميزة التي تحل ضمن نسبة (1٪) الأعلى في تقييم ممارسات الاستدامة.

وأكد المدير العام والمستشار الأعلى للامتثال في «سابك» «بو فان زيلاند»، أن هذا الاستحقاق يأتي في وقت تتوقع فيه الأطراف ذات العلاقة عبر سلسلة القيمة العالمية التزام الشركات التي تعمل معها بالاهتمام بموظفيها والمجتمعات التي تعمل بها والكوكب بأسره.

وأضاف «زيلاند» أن حضور «سابك» في أكثر من 60 دولة يحتم عليها تقديم قيمة مستدامة، وأن هذا التصنيف يعد شهادة لجهود الشركة المستمرة لتطوير ممارساتها لتلبية توقعات الاستدامة لدى جميع الأطراف ذات العلاقة.

وكانت «سابك» قد حصلت في عام 2020 على الميدالية البلاتينية للاستدامة من «إيكو فاديس» أيضا، فيما صنفت الأخيرة «سابك» في عام 2019 ضمن نسبة (1٪) الأفضل أداءً في الفئة الصناعية «شركات الكيماويات الأساسية والأسمدة والبلاستيك والمطاط الصناعي».

تدرك «سابك» أن نجاحها في السوق العالمية اليوم يستلزم جعل الاستدامة جزءاً أساسياً في الطريقة التي تؤدي بها أعمالها؛ لهذا السبب تركز رؤيتنا على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة ضمن استراتيجية أعمالنا الأساسية.