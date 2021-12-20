يسرّ شركة «The Family Office Company B.S.C. (c)» أن تضع تحت تصرّف عملائها استثماراتٍ حصريّةٍ للغاية في الأسواق الخاصّة. تتعاون الشركة مع أفضل المديرين العالميّين للأصول لتزويد العملاء بفرصٍ غير متاحة في الأسواق العامة. حافظت «The Family Office» على سجلّ حافل يمتدّ على 17 عام في الحفاظ على ثروات العملاء في المنطقة وتنميتها، متبعة فلسفة استثماريّة تركّز على الحاجات الفرديّة لكلّ عميل وتطلعاته الماليّة.

منذ 2020، تضيف «The Family Office» ميزات مبتكرة رائدة إلى منصتها الرقميّة التي تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة في قطاع المكاتب العائليّة لإدارة الثروات. وبعد الانطلاق في مسيرة التحوّل الرقمي في 2020، أطلقت الشركة منصّتها الرقميّة مسجلة الملكية بميزات جديدة مثيرة كالوصول السريع والآمن إلى صفقات حصريّة، وأفكار قيّمة، وخدمات استشاريّة مخصّصة يقدّمها مستشارون ماليّون محترفون ذوو خبرة. فالاستثمارات التي نضعها تحت تصرّف العملاء متنوّعة عبر المناطق الجغرافيّة والقطاعات وفئات الأصول لتخفيض المخاطر الاستثماريّة وتحسين العوائد. فلدى العملاء خيارات واسعة من الفرص الاستثماريّة، منها استثمارات متوافقة مع الشريعة، في فئات الأصول الخاصّة كالأسهم الخاصّة والائتمانات الخاصّة والعقارات والقطاع المالي وغيرها.

وقال مؤسّس «The Family Office» ورئيسها التنفيذي عبد المحسن العمران، تعليقاً على مزايا هذه المنصّة:

«نسعى لتحقيق أهداف عملائنا الماليّة ببناء محافظ مدروسة من استثمارات بديلة حصريّة متنوعة عبر المناطق الجغرافية والقطاعات وفئات الأصول لتخفيض المخاطر وتحسين العوائد.»

يتماشى إطلاق هذه المنصة وتحسينها المستمرّ مع جهود «The Family Office» للرقمنة ومساعيها لتوفير تجربة أكثر سهولة للعملاء قائمة على التكنولوجيا الرقميّة. إدراكاً لأهميّة الابتعاد عن مناهج الاستثمار التقليديّة واحتضان نموذج أعمال رقميّ بالكامل، تُنشئ «The Family Office» حاليّاً واجهة جديدة تُتيح لعملائها ما يحتاجون من أنظمة المحاكاة والأدوات والأفكار لتولي زمام الأمور في مسيرتهم الاستثماريّة. ومن المقرّر إطلاق هذه الواجهة الرقميّة الجديدة في يناير 2022.

وأضاف السيّد العمران حول هذا الموضوع:

«نحن ملتزمون بتوفير أسهل تجربة لعملائنا وأنسبها. تهدف كافة منصّاتنا الرقميّة إلى إتاحة وصولهم المباشر إلى أداء المحفظة واستثمارات حصريّة ومحتوى تعليمي، بتوفير واجهة سهلة الاستخدام في متناول أيديهم.»

إنّ «The Family Office» شركة عالميّة لإدارة الثروات مقرّها البحرين والرياض. تعمل الشركة تحت رقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعوديّة لتقديم خدماتها لأكثر من 200 عائلة وفرد من أصحاب الثروات الكبيرة، كما تقدّم خدمات مختلفة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية باستراتيجيّات استثماريّة مخصصة لتلبية حاجاتهم الفريدة.

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