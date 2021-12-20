أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2021، وذلك وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكلٍ ربع سنوي.

وكشفت نتائج النشرة استقرار معدل البطالة لإجمالي السكان «السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر» في الربع الثالث من عام 2021م عند 6.6%، وفي ما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان الذكور فقد بلغ 3.3%، في حين بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث 17.1%، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 2021.

أما معدل بطالة السعوديين «الذكور والإناث 15 سنة فأكثر» في الربع الثالث من عام 2021، فقد كشفت نتائج النشرة أنه استقر عند 11.3% كما كان في الربع السابق، وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور «15 سنة فأكثر» في الربع الثالث من عام 2021، ليصل إلى 5.9% مقارنةً بـ6.1% في الربع السابق، كما انخفض معدل بطالة السعوديات الإناث «15 سنة فأكثر» في الربع الثالث من عام 2021، ليصل إلى 21.9% مقارنةً بـ22.3% في الربع السابق.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2021، ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان «السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر» في الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ 61.2% مقارنةً بـ60.8% في الربع السابق، ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور «15 سنة فأكثر» 78.3%، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث «15 سنة فأكثر» 35.9%، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين «الذكور والإناث 15 سنة فأكثر» للربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ 49.8% مقارنةً بـ49.4% في الربع السابق.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث «15 سنة فأكثر» للربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ 34.1% مقارنة بـ32.4% في الربع السابق.