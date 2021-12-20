تحتفل لولو السعودية للأسواق الكبرى في المنطقة الشرقية في الجبيل والشاطئ ولولو إكسبرس بالذكرى السنوية لها، وأعلنت عن عروض مذهلة على جميع أقسام المنتجات من الأساسيات التموينية إلى منتجات أسلوب الحياة من 19 ديسمبر حتى 25 ديسمبر 2021، ويشتمل الاحتفال على عروض مباشرة وعروض الساعة والعروض المفاجئة، وعروض المزاد والاستبدال وعروض اليوم.

ويعد عرض «استرجع نصف ما دفعت» من العروض المميزة في احتفالات الذكرى السنوية، مقابل كل 200 ريال مشتريات على قسم الملابس والساري والشوريدار والأحذية والمجوهرات وإكسسوارات الأطفال والحقائب النسائية، ويحق للعملاء الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 100 ريال، يسري العرض حتى 2 يناير 2022.

كما تتوفر مجموعة واسعة من أحدث الأدوات والإكسسوارات التقنية من العلامات التجارية المتميزة لنمط الحياة على قائمة الخصومات الرائعة على الساعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، إلى جانب مجموعة من أجهزة التلفزيون الذكية، ومستلزمات الطباعة، والأجهزة الصوتية، وأكثر من ذلك بكثير، إضافة إلى عروض على أجهزة الآيفون من Apple.

وللمزيد من العروض، يرجى زيارة هذا الرابط:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/InstoreDMMPromo