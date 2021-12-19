افتتحت شركة ذيب لتأجير السيارات معرضا لبيع السيارات المستعملة في حي القادسية شرق الرياض، حيث يتيح الفرع بيع مختلف أنواع السيارات المستعملة بعد انتهاء عمرها الافتراضي للتأجير.

وتعتبر «ذيب لبيع السيارات المستعملة» أحد القطاعات الرئيسة تحت شركة ذيب لتأجير السيارات، ويتولى هذا القطاع بيع السيارات المستعملة، حيث تتيح الشركة بيع سيارات مفردة وكذلك مزادات مظاريف بالجملة.

وتختص فروع بيع السيارات المستعملة في الرياض، وجدة بطرح السيارات للبيع، من مختلف الأنواع والأحجام والفئات الفخمة والعادية، وتتميز جميع السيارات المطروحة بحالة ممتازة وكفاءة عالية وتاريخ خدمة ممتاز، حيث حظيت خلال فترة الاستخدام (التأجير) بالمتابعة الدورية والدائمة من مراكز الخدمة الخاصة بالشركة، بجانب إجراء الصيانة والفحص المتوالي، حسب شروط ضمان وكالات السيارات.

وتعد شركة ذيب لتأجير السيارات من أكبر داعمي قطاع الأعمال في قطاع تأجير السيارات، حيث تقدم للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، كما تضم الشركة قاعدة واسعة من العملاء، يتجاوز عددهم 300,000 عضو، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات عام 1991م، لتصبح بعدها أحد الرواد في مجال تأجير السيارات، وليصل عدد فروعها حالياً أكثر من 51 فرعاً، تضم أكثر من 20 ألف مركبة موزعة على أكثر من 84 نوعاً، وتنتشر تلك الفروع جغرافياً على مناطق المملكة المختلفة، منها 14 فرعاً في المطارات الدولية والداخلية.

يذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، أعلنت قبل عدة أيام عن تحديث أسطول سياراتها في مختلف مدن المملكة، بأكثر من 2000 سيارة من أبرز علامات وطرازات السيارات موديلات عام 2022، وذلك حرصاً منها على تقديم أحدث المركبات، وفقاً لاستراتيجية الشركة التي تستهدف تطوير وتحديث أسطولها بشكل دوري، يتناسب مع احتياجات العملاء، حيث تلتزم «ذيب لتأجير السيارات» سنويا بتعزيز أسطول سياراتها بأحدث أنواع الموديلات العالمية، في جميع فروعها المنتشرة بمختلف مدن المملكة، والتي تشمل أحدث الطرازات والعلامات الفاخرة.