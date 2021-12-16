احتفلت لولو السعودية للأسواق الكبرى، رائدة البيع بالتجزئة، بقصة نجاح مهمة هذا الأسبوع وأصبحت أول سلسلة هايبر ماركت في السعودية تحصل على تقدير دولي لبيئة أمن البيانات القوية التي تتمتع بها في جميع متاجرها الـ24 في المملكة.

وأصدرت شركة «Crossbow Labs» الهيئة الرائدة في مجال امتثال وشهادات الأمن السيبراني في المنطقة، شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى، وتسلمها مدير لولو السعودية شهيم محمد.

وأعرب مسؤولو شركة لولو عن سعادتهم بالحصول على شهادة PCI DSS، وأضافوا أن هذا يعد إقراراً بالممارسات الأمنية الصارمة التي تستخدمها الشركة لتأمين معاملات الدفع للعملاء والمعلومات والبيانات الشخصية الأخرى عبر جميع متاجرها في المملكة.

وقال رئيس قسم المعلومات بيوش كومار تشوهان: «على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي ضوء عمليات لولو الواسعة والمتنامية في المملكة وحول العالم، وفي مواجهة تهديدات الأمن السيبراني المتزايدة والمتطورة، أصبح من الضروري استخدام بيانات آمنة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مبادرات الأمن السيبراني».



وأضاف أن التزام أسواق لولو ببروتوكولات الأمن تتساوى مع الأفضل في العالم من أجل حماية بياناتهم وتفاصيل بطاقات الدفع التي تعزز ثقة العملاء. وتعد شهادة PCI DSS بمثابة إقرار بهذه الجهود الأمنية التي تهدف إلى منع انتهاكات البيانات وحماية أسواق لولو من الأضرار المالية.