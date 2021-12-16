ساعة الصحة واللياقة البدنية المطلقة مع أطول عمر للبطارية متوفرة في المتاجر ابتداء من اليوم

أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية اليوم طرحها الجيل الجديد من ساعتها الذكية، HUAWEI WATCH GT 3 في نسختين 46 ملم و 42 ملم. الساعة توفر تجربة مستخدم مُحدثة وأكثر قوة وملاءمة. بالإضافة إلى مظهرها العصري والمتميز، والترقيات الشاملة، وتصميم الواجهة الجديد، فإنها تأتي أيضًا مع مجموعة مراحل القمر II الجديدة، وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، وإدارة صحية طوال اليوم، وتدريبات منضبطة، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة.

تعد ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الجديدة إنجازًا آخر في مراقبة الصحة وتتبع اللياقة البدنية. إنها مصممة لجعل الحياة أسهل وأكثر ملاءمة للمستهلكين، فضلاً عن مساعدتهم على تحقيق أهداف اللياقة البدنية باستخدام البيانات العلمية. لطالما كانت مراقبة الصحة واللياقة البدنية إحدى نقاط القوة الأساسية للأجهزة القابلة للارتداء في الشركة، وهذه المرة، تقدم هواوي ترقية شاملة لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT، مع إضافة ميزة TruSeen 5.0+ الجديدة.

ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II

مجموعة مراحل القمر II بتصميم مذهل

تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة. مصممة لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد، سواء كانوا يستكشفون العالم من حولهم أو يتعلمون مهارات جديدة أو يستكشفون حدود إمكانات لياقتهم البدنية. وتكتمل تصميمها المتطور بميزة مراحل القمر - Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر مثل القمر الجديد والقمر الكامل والربع الأول للقمر والمزيد. بصرف النظر عن مراحل القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وأكثر من ذلك لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بشاشة AMOLED مقاس 46 مم مقاس 1.43 بوصة، بينما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم بشاشة مقاس 1.32 بوصة. تدعم الساعات الذكية عرضًا جديدًا لساعة الاتصال الهاتفي دائمًا، ليس فقط لتقديم تجربة ارتداء الساعات التقليدية، ولكن أيضًا لإظهار المزيد من الشخصية مع شاشة الاتصال المتنوعة.

تجعل العروات البسيطة والعدسات الكبيرة والتصميم خفيف الوزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم تبدو أكثر مستقبلية، مما يوفر ساعة ذكية مميزة للغاية. بدون حزام، تزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم فقط 42.6 جم وبسمك إجمالي يبلغ 11 مم، وتزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم 35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم. كلاهما يجلب للمستهلكين تجربة ارتداء أخف وزنا.

من خلال تقديم تجربة تفاعلية جديدة تمامًا، تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية. يمكن نقل تصميم لوحة الشطرنج الجديد للقاذفة وتكبيره بحرية، ويعمل بطريقة أكثر ملاءمة. يمكن أن تظل الأقراص المعروضة دائمًا (AODs) مستيقظة أثناء الاستخدام اليومي، كما تسمح وجوه الساعة المخصصة أيضًا بالوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط.

عمر بطارية يصل إلى أسبوعين

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي، بينما توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم عمر بطارية طويلاً يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. يضمن عمر البطارية الأطول للمستخدمين إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.

اختراقات صحية جديدة

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزات مراقبة مستمرة وفي الوقت الفعلي ودقيقة لـمتابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 والنوم والتوتر من أجل إدارة صحية شاملة.

تم تجهيز HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep ™ 2.0. يمكنه إجراء مراقبة مرحلة النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة التنفس أثناء النوم، وتقييم جودة النوم دون إزعاج نوم المستخدم. يمكنه أيضًا اكتشاف مدة نوم المستخدم تلقائيًا وتقديم بنية النوم الشاملة للنوم والقيلولة (بما في ذلك النوم الخفيف والنوم العميق وحركة العين السريعة والاستيقاظ)، وتحديد ستة مشاكل نوم نموذجية بدقة وتقديم مئات الاقتراحات والخدمات الشخصية لتحسين أداء المستخدم. جودة النوم علميا.

أضافة ميزة Healthy Living Shamrock الجديدة العديد من الميزات الصغيرة لتناسب احتياجات الصحة اليومية للمستخدم بشكل أفضل. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيين، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.

التدريبات المنضبطة

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي تتبنى ثمانية صمامات ثنائية ضوئية في تخطيط دائري، ومجموعتين من مصادر الضوء 8 في 1 رقاقة انبعاث ضوئي لعدسة LED، متعددة القنوات لاستقبال الضوء تصميم منحني وإشارة لتحقيق اختراق أفضل للضوء واستهلاك أقل للطاقة وتجربة ارتداء أكثر راحة. يوفر تحديد المواقع GNSS ثنائي النطاق خماسي النطاق للمستخدمين أيضًا تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.

مع وحدة PPG 5.0 الجديدة بالكامل، تم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب بشكل كبير مقارنةً بالجيل السابق.

HUAWEI WATCH GT 3 هو مدرب شخصي على المعصم. يسجل ويحلل بيانات التمرين للمستخدم، ويحدد بذكاء الفترة الأساسية وفترة الرفع وفترة الدمج وفترة التخفيض وفقًا لمستوى وأهداف القدرة الرياضية الحالية للمستخدم، ثم يضبط كثافة التدريب ويزيد حجم التدريب تدريجيًا لتحسين الأداء الرياضي تدريجيًا قدرة.

تدعم HUAWEI WATCH GT 3 ميزات الصحة واللياقة البدنية الشخصية، بما في ذلك مدرب الجري بالذكاء الاصطناعي وميزة Healthy Living Shamrock، والتي تشبه مساعد الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين للبقاء بصحة جيدة ونشاط.

مع ساعة HUAWEI GT 3، تجمع هواوي بين الاعتبارات العلمية وتجربة المستخدم لتطوير مدرب التشغيل بالذكاء الاصطناعي. سيعتمد ذلك على تنفيذ الخطة الأسبوعية وتعليقات الهيئة على خطة التدريب لضبط خطة التدريب تلقائيًا للمستخدم في الأسبوع المقبل للتأكد من أن الخطة مناسبة. من خلال التعديل الإنساني، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع أكثر بالتدريب.

يستخدم قياس قدرة التشغيل الجديد من هواوي، وهو مؤشر القدرة على الجري (RAI)، معدل ضربات القلب، والوتيرة، وبيانات أخرى لتحليل أداء التشغيل بعد كل تدريب، وهو أمر مناسب للمستخدمين لفهم تقدم التدريب ومشاهدة التحسينات الخاصة بهم.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و 12 تمرينًا في الهواء الطلق (الجري، والمشي، وتسلق الجبال، والمشي، والجري عبر الضاحية، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والترياتلون. والتزلج على الجليد والتزلج الريفي على الثلج والجولف) و6 تدريبات داخلية (المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة في المسبح والتدريب المجاني والآلة الإهليلجية وآلة التجديف).

مساعد حياة مريح

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. مع تطبيق Petal Maps على متن الساعة، يمكن للمستخدمين أيضًا التنقل في طريقهم حول معصمهم بشكل صحيح. تدعم HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا وجوه الساعة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستهلكين. يمكن للمستخدمين تعيين الوظائف أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى بيانات التمرين والتطبيقات المهمة عند رفع معصمك. هناك أيضًا أكثر من عشرة آلاف من سمات واجهات المشاهدة للتنزيل.

السعر والتوافر:

تتوفر ساعة HUAWEI WATCH 3 GT في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 1049 ريالاً، وذلك لدى متجر هواوي الرئيسي في الرياض بارك ومتجر هواوي الإلكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.